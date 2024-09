„Wandel“-Chef Mulla: „Werner Kogler ist in seiner Ehrlichkeit korrumpiert“

Neun Listen stehen bei der Nationalratswahl am 29. September bundesweit am Stimmzettel. Wer keine davon wählen will, kann daheimbleiben – oder in der Wahlkabine weiß wählen. Die Gruppe der Frustrierten wollen viele ansprechen, doch keine Partei probiert dies derart offensichtlich wie der „Wandel“. Die linke Partei steht als „KEINE VON DENEN“ am Wahlzettel.

Parteichef Fayad Mulla will darin seinen Protest gegen die Parlamentsparteien zum Ausdruck bringen: Diese seien allesamt „unehrlich, korrupt und unfähig“ und ihre Abgeordneten nur am großzügigen Gehalt interessiert, heißt es auf der Website von „KEINE“. In der aktuellen Ausgabe beleuchtet profil, was die 183 Nationalratsabgeordneten derzeit wirklich arbeiten. Im Chat erklärt Fayad Mulla, warum er mit ihnen so hart ins Gericht geht – und mit welchen Parteien er dennoch zusammenarbeiten würde.