Wen wählen wir am 29. September eigentlich?

Eine typische Arbeitswoche von Kai Jan Krainer, 55, kann so ausschauen: Treffen mit Budget-Expertinnen und -Experten, seien es Beamtinnen oder Wissenschafter. Führungen durch das Parlament. Abenddiskussion in seinem Wahlkreis, dem 3. Wiener Bezirk, zum Bildungsthema. Unterlagen für Untersuchungsausschüsse durchackern. Diskussion im SPÖ-Klub zu den Untersuchungsausschüssen. Treffen mit Journalistinnen oder Journalisten. Plenarsitzung im Parlament. Rhetoriktraining. Aufnahme für die TV-Sendung „Hohes Haus“.

Kein einziger ÖVP-Abgeordneter weiß, wie es sich anfühlt, in der Opposition zu sein. Die Volkspartei ist seit dem Jahr 1987 Regierungspartei (mit der kurzen Ausnahme der Expertenregierung unter Kanzlerin Brigitte Bierlein). Und sehr viele schwarze Mandatare kennen die eigene Fraktion ausschließlich als Kanzlerpartei – wie Tanja Graf, 49, aus Hallein, die seit dem Jahr 2017 für den Wahlkreis Tennengau und Flachgau im Nationalrat sitzt. Graf ist Eigentümerin eines Personaldienstleistungs-Unternehmen. Sie wolle keine reine „Berufspolitikerin“ sein, sagt sie. Bis zu drei Wochen pro Monat ist sie dennoch in Wien.

Eigentlich wäre es eine der Aufgaben des Parlaments, die Mächtigen – in diesem Fall: die Regierung – zu kontrollieren. In der Praxis versucht das fast nur die Opposition, zum Beispiel mit parlamentarischen Anfragen, die Ministerinnen und Minister beantworten müssen. 2023 wurden laut Parlament 3981 Anfragen an die Regierung gestellt. Die 97 Abgeordneten von ÖVP und Grünen brachten davon nur 65 ein.

Mit wenigen Ausnahmen agieren einfache Abgeordnete im Hintergrund. Die Bühne gehört den Regierungsmitgliedern und Klubobleuten. Und der Umstieg vom Parlament in die Regierung ist eine Seltenheit geworden, besonders in der ÖVP: Der aktuelle Bundeskanzler Karl Nehammer saß zwar zwei Jahre im Nationalrat, allerdings als verlässlicher ÖVP-Generalsekretär, nicht als schillernder Abgeordneter. Der Rest der ÖVP-Regierungsriege kennt das Parlament nur von der Regierungsbank aus (oder aus der kurzen Phase zwischen Wahl und Regierungsbildung). Die Ministerinnen und Minister wurden anderswo rekrutiert: Aus Managementfunktionen, Bundesländern, Universitäten und Wirtschaftsforschungsinstituten.

Der Großteil der Arbeit im Parlament findet abseits der Öffentlichkeit in den Ausschüssen statt. 2023 verbrachten die Abgeordneten etwa 462 Stunden in den Ausschüssen – obwohl kaum zeitintensive U-Ausschüsse tagten. Kommt dieses schärfste Kontrollgremium des Parlaments hinzu, verdoppeln sich die Arbeitsstunden in Ausschüssen beinahe: 2022 waren es 857 Stunden. Diese Arbeit ist wenig sichtbar, aber wichtig, weil es eine gute Gelegenheit ist, die Ministerinnen und Minister zur Rede zu stellen. „Ich musste schon parlamentarische Reisen absagen, damit ich eineinhalb Stunden in den Kulturausschuss gehen kann“, sagt NEOS-Abgeordnete Brandstötter.

Bei Nationalratssitzungen nutzen die Abgeordneten ihre Zeit nicht nur dafür, den Kollegen am Rednerpult interessiert zuzuhören. „Es gibt natürlich Leute, die mich fragen, warum ich während dem Plenum nicht immer auf meinem Platz sitze“, sagt Nina Tomaselli, 39, von den Grünen: „Das ist aber nichts, das man versteckt halten muss. Das Parlament ist der Ort, an dem sich die 183 Abgeordneten besprechen und verhandeln – das passiert parallel zum Plenum. Und es ist ein Treffpunkt zwischen Abgeordneten, Beamtinnen und Beamten, Journalistinnen und Journalisten – und Besucherinnen und Besuchern.“

Ist man selbst am Wort, sollte man in der kurzen Redezeit möglichst schnell auf den Punkt kommen. Rhetorikschulungen helfen. Bei Tomasellis Parteikollegin und Generalsekretärin Olga Voglauer, 43, liegt die letzte mittlerweile ein Jahr zurück: „Man bespricht sich aber regelmäßig im Team, mit unseren Pressesprecherinnen und Pressesprechern, wie man die Botschaft so klar wie möglich rüberbringen kann.“

Man darf davon ausgehen, dass Nikolaus Scherak, 37, auch vor dem Jahr 2013 ein politikinteressierter Mensch war. Immerhin baute er die NEOS mit auf – neben den Grünen die einzige neue Partei, die sich im Parlament etabliert hat. Andere, wie Team Stronach oder BZÖ, kamen und gingen. Aber selbst Scherak hatte keine Ahnung, was genau auf ihn zukommen würde, ehe er am 29. Oktober 2013 als Abgeordneter angelobt wurde: „Man glaubt von außen, sie spielen Fußball. Dann kommt man rein und merkt: Es ist Eisstockschießen.“

Langes Zusammensitzen und Diskutieren mit anderen Klubs, ein Wettbewerb der besten Ideen? Theoretisch könnte das alles im Nationalrat stattfinden, aber Scherak findet: Das tut es nicht. Vor allem als Oppositionspolitiker darf man nicht die naive Hoffnung haben, sich mit Gesetzesinitiativen zu verwirklichen. „Meinem Kollegen Gerald Loacker ist einmal aufgefallen, dass in einem Gesetzestext für Warnhinweise auf Zigarettenpackungen die Schriftart Helvetika verlangt wurde – es muss aber Helvetica heißen.“ Nicht einmal der Abänderungsantrag, um das K zum C zu machen, wurde von den Klubs der Regierungsparteien angenommen. „Das war schon ein Aha-Erlebnis.“

Anreisen kosten auch Zeit. „Ich verbringe jede Woche bis zu zehn Stunden im Zug oder im Auto, je nachdem, wo es hingeht, und bei Abendterminen geht es oft nicht anders“, sagt die Kärntnerin Voglauer. Die Zeit in Wien nutzen die Abgeordneten aus dem Westen „doppelt und dreifach“, sagt die Vorarlbergerin Tomaselli. Treffen mit Experten, Interviews und Hintergrundgespräche mit Medien, Verhandlungen im eigenen Klub oder über Parteigrenzen hinweg und klassische Büroarbeit sorgen für lange Tage in der Hauptstadt. „Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal in meiner Wiener Wohnung gekocht habe“, sagt die 39-Jährige. Der Tiroler FPÖ-Abgeordnete Wurm nächtigt in der Hauptstadt im Hotel: „Ich könnte gar nicht einkaufen, geschweige denn eine Wohnung putzen. Das geht sich zeitlich nicht aus.“ Im Hotel könne er sich immerhin darauf verlassen, dass es Frühstück gibt. Die verstorbene grüne Abgeordnete Gabriela Moser hatte sogar ein Feldbett im Büro stehen. Tomaselli schläft in einer Privatwohnung, vor manchem U-Ausschuss-Tag oder beim Schreiben des Abschlussberichts nach eigenen Angaben aber auch nur zwei bis drei Stunden.

Die vergleichsweise kleine österreichische Welt mit ihren neun Bundesländern ist im Nationalrat abgebildet. Dienstort ist Wien, das für manche Abgeordnete durchaus in der Ferne liegt. Wer durchschnittlich drei Stunden für die Reise in die Hauptstadt braucht, kann jährlich Fahrtkosten bis zu 25.437 Euro und 11 Cent beim Parlament abrechnen.

Seine Parteikollegin Brandstötter hat sich einen Spezialbereich gesucht, der noch von keinem anderen Abgeordneten beackert wurde. „Entwicklungszusammenarbeit wird als Thema der SPÖ und den Grünen zugeschrieben.“ Also habe sie sich einen Aspekt herausgepickt, der sie besonders interessiere: die Restitution afrikanischer Raubkunst. „Ich habe das Thema aufs politische Parkett gebracht, und es ist wirklich etwas weitergegangen.“ Das Interesse an dem Kontinent hat sich herumgesprochen: Wenn eine Delegation aus einem afrikanischen Land kommt, wird Brandstötter angerufen, um mit ihnen zum Heurigen zu gehen, auch bei den sogenannten Freundschaftsgruppen ist Brandstötter engagiert. Reisen ins Ausland seien wichtig. „Ich will Abgeordnete im Parlament haben, die etwas von der Welt gesehen haben.“

Noch immer ist das Parlament nicht so heterogen wie die Bevölkerung. Der durchschnittliche Abgeordnete ist männlich und 51 Jahre alt. Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung sind im Nationalrat vor allem 40- bis 69-Jährige deutlich überrepräsentiert – ein Sitz im Parlament steht eher am Ende der beruflichen Karriere. In der Berufsliste des Nationalrats sind Freiberufler wie Anwälte und Notare mit 17 Abgeordneten deutlich überrepräsentiert, Landwirte, die rund 4,5 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachen, mit 15 Abgeordneten ebenso. Als Beamte und Beamtinnen bezeichnen sich 13 Abgeordnete. Der öffentliche Dienst ist für Politiker attraktiv, weil er nach Verlust des Amtes ein Rückkehrrecht garantiert.

Der Frauenanteil im Hohen Haus stieg in den vergangenen Jahrzehnten stark an: Von weniger als einem Zehntel 1983 auf beinahe 40 Prozent 2019. Die Gesellschaft spiegelt der Nationalrat damit noch lange nicht wider: 2024 waren 50,7 Prozent der Bevölkerung weiblich. Noch deutlicher ist die Schieflage beim Migrationshintergrund: Abgeordnete wie Muna Duzdar (SPÖ) oder Faika El-Nagashi (Grüne) sind die Ausnahme.

So viel Energie ist nicht allen geheuer, weder in ihrer Partei noch in ihrer Gemeinde am Traunsee: 2015 eroberte sie die bürgerliche Gemeinde Altmünster und wurde Bürgermeisterin, 2021 verlor sie das Amt wieder an den ÖVP-Kandidaten und ist seither Vizebürgermeisterin. Und um ihr Nationalratsmandat musste sie vor drei Jahren inklusive Parteiausschlussdrohung mit einer Männerriege in Oberösterreich streiten, die den Platz im Parlament für einen Arbeiterbetriebsrat reklamierte. Feichtinger setzte sich durch und fährt seither zwei bis drei Mal pro Woche drei Stunden nach Wien und retour. Wer nach ihrer turbulenten politischen Biografie erwartet, dass sie hitzige Nationalratsdebatten als Höhepunkt ihrer Parlamentskarriere aufzählt – weit gefehlt: „Mein Highlight war, als wir überparteilich das Freiwilligen-Gesetz reformiert haben“, sagt Feichtinger: „Die Stützung des Ehrenamtes verbindet die Fraktionen, da gibt es wenig Diskrepanzen.“

Weit über ein Jahr hat Feichtinger, die als Landwirtschaftssprecherin ihrer Partei werkt, an der Novelle des Freiwilligen-Gesetzes gearbeitet – und preist seither die Stärkung des Ehrenamtes auf den vielen Veranstaltungen im Salzkammergut, die sie besucht: „Das ist für die Blaulichtorganisationen wichtig, für Vereine, für die Musik.“ Das mag Feichtinger an ihrer Arbeit im Parlament: „Den Alltag der Menschen zu verbessern.“ Was sie nicht mag: „Die anonymen Beschimpfungen und Hassnachrichten, das ist als Frau besonders arg.“

Der Politikjob kann hart sein, einige machen ihn deswegen nur auf Zeit. Der Großteil der Abgeordneten hat neben dem Abgeordnetengehalt von 10.351,39 Euro monatlich noch einen Zusatzerwerb. 50 der 183 Nationalratsabgeordneten haben jedenfalls für 2023 keine Nebeneinkünfte angegeben, 71 verdienen mehr als 4000 Euro im Monat nebenbei. Tanja Graf gehört mit einem Nebenverdienst zwischen 8000 und 12.000 Euro nicht zu den absoluten Spitzenverdienern, denn elf Abgeordnete verdienen monatlich mehr als 12.000 Euro zusätzlich.