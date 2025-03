Chefredakteurin Thalhammer stellt Führungsteam von profil neu auf

Podcast-Serien entwickeln, Newsletter-Formate konzipieren, Bücher schreiben und Diskussionsformate auf der Bühne veranstalten - solche erfolgreichen Produktentwicklungsansätze zählen neben knallhartem Journalismus auf höchstem Niveau bereits zu den Kernaufgaben des Redaktionsteams von profil. Das braucht Koordination und Struktur. In ebendiese Weiterentwicklung will Chefredakteurin Anna Thalhammer auch weiterhin investieren.

„Es hat sich in den beiden Jahren, in denen ich hier bin, viel getan – neue Menschen, neue Formate, ein neues Profil für profil. Und wir sind noch lange nicht fertig, gerade im Jubiläumsjahr haben wir große Pläne. Ich freue mich, dabei Unterstützung zu haben. Von Sebastian Hofer als meinen neuen Stellvertreter, dem ich blind vertraue. Von Jakob Winter, mit dem ich die Digitalagenden mit voller Kraft voranbringen will. Und mit Gernot Bauer als neuen Innenpolitik-Chef, der sich auf dem Terrain auskennt, wie nur wenige in diesem Land“, freut sich Anna Thalhammer über ihre personelle Schlagkraft.