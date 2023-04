Choreografin Florentina Holzinger: Kinder an die Macht

Diese Szene stammt aus „Ophelia’s Got Talent“, der jüngsten Show der Wiener Choreografin und Tänzerin Florentina Holzinger, 37, die an der Berliner Volksbühne im Vorjahr Premiere hatte und nun als Koproduktion des Wiener Tanzquartiers im Volkstheater zu sehen ist (17.–19. April, im Oktober gibt es weitere Vorstellungen). Eine der Darstellerinnen wird schwanger vom Hubschrauber und gebiert im

Publikumsschwund? Dieses Wort kennt Holzinger höchstens vom Hörensagen. Ausverkaufte Vorstellungen sind für sie die Norm. An anderen Bühnen müht man sich ab, ihr scheint alles zuzufliegen. Seit sogar die „New York Times“ der Extremperformerin Holzinger im Vorjahr ein langes Porträt gewidmet hat, möchte jeder wissen, wie denn Europas gefeierte Tanz- und Theaterhoffnung aussieht. „Florentina Holzinger Makes Everyone Uncomfortable“ lautete der provokante Titel des Artikels.

Holzinger erkennt Produktionsgrenzen nicht an. Jedes ihrer Werke wird noch extremer, gigantischer, aufwendiger, aberwitziger. Das Prinzip Größenwahn scheint ihr im Blut zu liegen. Sie hat das Mindset einer Profiboxerin, ist ständig auf der Suche nach der nächsten Herausforderung, die sie in den Ring steigen lässt. „Kein Applaus für Scheiße“ (2011) nannte sich eine frühe Produktion (damals noch gemeinsam mit Vincent Riebeek), die durchaus programmatisch für ihre gesamte Arbeit steht. Die Choreografin möchte ihrem Publikum etwas bieten, ihre Abende nennt Holzinger bewusst Shows.

Holzinger hat im Gespräch keine 08/15-Antworten parat, sie denkt lange nach, überlegt genau, vermeidet Klischees. Zum Thema Hoffnung fällt ihr zunächst gar nichts ein, gesteht sie: „Mit dem Wort Zuversicht kann ich mehr anfangen. Ich beschäftige mich viel damit, unmöglich Geglaubtes auf unterschiedlichen Ebenen auszuprobieren. Es geht weniger um ein ‚Warum‘, eher um ein ‚Warum nicht?‘. Ich möchte Wege finden, das Unmögliche möglich zu machen, was ja meist nicht einfach ist; das erfordert jede Menge Arbeit und birgt Risiken.“

Wenn andere versuchen, ihr etwas auszureden, weiß sie, dass sie auf dem richtigen Weg ist. Holzinger-Inszenierungen sind selbst für gut ausgestattete Stadttheatertanker und Großfestivals eine enorme Anstrengung. Es gibt keine Erfahrungswerte, wie man einen Swimmingpool einbaut, wie man einen Hubschrauber durch den Bühneneingang bugsiert. Bei aller Tüftelei für die Technik machen Holzingers Arbeiten beim Zuschauen aber auch einfach Spaß, weil sie selbstverständlich und lässig mit weiblicher Nacktheit umgehen. Eine eingeschworene Frauen-Gang mit sehr unterschiedlichen Performerinnen nimmt da völlig angst- und tabulos einen Bühnenraum in Beschlag. Sie spielen in „Ophelia’s Got Talent“ betrunkene Matrosen, überzeichnen dabei Macho-Rollenbilder, eignen sich diese aber gleichzeitig auch lustvoll an. Helene Fischers Schlagerhit „Atemlos“ wird eingespielt, in einer verzerrten, unheimlichen Version. Kinder tanzen zu Ed Sheerans „Bad Habits“. Eine Hypothese: Florentina Holzinger ist vor allem deshalb so cool, weil sie keine Angst davor hat, uncool zu sein.

Tatsächlich kennt sie keine Berührungsängste. Es gibt nichts, was man nicht als Material überprüfen könnte: Ballett ist auch für nicht genormte Körper möglich; Motocross, Hürdenlauf, Apnoetauchen lassen sich ebenso auf eine Bühne bringen wie Body Suspension, bei dem der Körper auf Haken gehängt wird (wie in ihrer gefeierten Produktion „Tanz“ von 2019). Auch Aerial Silk, eine Luftakrobatik, die vom Zirkus kommt, wurde in frühen Arbeiten eingesetzt. Holzinger geht völlig unironisch an all diese Dinge heran. Es ist die Virtuosität, die sie interessiert. Dazu castet sie Spezialistinnen der Körperbeherrschung, nur eben aus bühnenfernen Disziplinen wie der Freak-Show. Wahrscheinlich gilt Holzinger auch deshalb als derart große Hoffnung der Bühnenkunst, weil sie auf zeitgemäße Weise auch altmodische Werte vertritt: Kunst kommt von Können.

Eine der Entdeckungen in „Ophelia’s Got Talent“ ist die kleinwüchsige Performerin Saioa Alvarez Ruiz, die eine faszinierende Bühnenpräsenz hat – und absolut nicht macht, was man von Menschen mit Behinderung im Theater gewohnt ist. In einer Szene tritt sie als chauvinistischer Rapper auf, parodiert den berühmten Stripper Magic Mike. Bei Holzinger gehe es nie um die Kategorien „schön“ oder „hässlich“, sondern „schlicht um den Körper in seiner Funktionalität“, meinte Ruiz jüngst in einem Interview mit dem deutschen Fachblatt „Theater heute“. Für Menschen mit Behinderung sei das extrem befreiend, gerade weil ein nackter behinderter Körper „doppelt und dreifach mit Scham behaftet“ sei.