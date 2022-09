Wenn Drexler Parteikollegen kritisiert, zumindest indirekt, trifft es Thomas Stelzer und Anton Mattle. Der Landeshauptmann von Oberösterreich und der Tiroler ÖVP-Chef hatten die EU-Sanktionen gegen Russland infrage gestellt. Drexler warnt davor, „Putins Propaganda auf den Leim“ zu gehen. „Ich hielte es für völlig unangebracht, angesichts der verbrecherischen Politik Wladimir Putins auch nur eine Sekunde lang in Erwägung zu ziehen, bei den Sanktionen klein beizugeben. In der Ukraine sterben jeden Tag Frauen, Männer, Kinder.“

Um die Unabhängigkeit von russischem Gas zu erhöhen, wünscht sich Drexler in seinem Bundesland 150 neue Windräder „in den nächsten Jahren“. Aktueller Stand: 104. Damit will er „den dritten Platz“ hinter Niederösterreich und dem Burgenland „zumindest festigen“. Auch diese Ansage zeigt: Der einstige Provokateur ist vorsichtig geworden.