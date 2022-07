Gesundheitsminister Johannes Rauch: „Fassungslos“ – „Abenteuerlich“

Den Höhepunkt findet das einstündige Gespräch gegen Ende und konkretisiert sich in dem Wort „fassungslos“. So beschreibt Rauch seine Reaktion auf die Kritik Harald Mahrers an den westlichen Sanktionen gegen Russland. Der Wirtschaftskammerpräsident hatte in einem Interview erklärt, diese seien „nicht fertig gedacht“, man habe „auf die Ukraine schielend“ nicht an unseren „Wohlstand und sozialen Frieden gedacht“. Rauch an den hochrangigen Funktionär seines Koalitionspartners: „Das ist unverantwortlich … gegen die europäische Solidarität … man will Putin wieder den roten Teppich ausrollen.“