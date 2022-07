Rechnungshof-Bericht: Die Patientenmilliarde war ein Schmäh

Personalstand erhöhte sich trotz Fusion leicht

Ein Mitgrund für die Kostensteigerung ist der Personalstand der fusionierten Krankenkassen, der sich entgegen der Ankündigung der türkis-blauen Regierung leicht erhöhte – von 16.087 Vollzeitstellen 2018 auf 16.189 im Jahr 2020. Der Dachverband der Sozialversicherungsträger und die SVS konnten ihre Belegschaft zwar reduzieren, das wurde allerdings durch Personalzuwächse bei ÖGK und BVAEB konterkariert.

Ein Projekt zur Personalreduktion ging ordentlich daneben: Die Sozialversicherungsträger boten ihren Mitarbeitern ab einem Alter von 57 Jahren eine Sonderform der Altersteilzeit an, bloß wurden laut Rechnungshof „die finanziellen Folgen nicht abgeschätzt“. Und so wird „die Freizeitphase – in der die Bediensteten keine Arbeitsleistung erbringen – voraussichtlich Kosten von 22,04 Mio. EUR verursachen“.