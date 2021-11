100 Jahre Wilhelm-Exner-Medaille: Wissenschaft und Wirtschaft

Preisträgerin 2021 / Katalin Karikó: Die mRNA-Pionierin

Bei der Coronapandemie gibt es Licht am Ende des Tunnels – und das liegt maßgeblich an Katalin Karikó: Die gebürtige Ungarin forscht seit den 1990ern in den USA an der mRNA-Technik (Boten-RNA), die heute zur Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten führt. Lange Zeit wurde das Potenzial von mRNA nicht erkannt, die Forscherin gab aber niemals auf.

Ihre Karriere begann Katalin Karikó an der Universität Szeged, 1985 übersiedelte sie in die USA, wo sie in Washington und Pennsylvania in Biochemie promovierte und danach eine Professur an der University of Pennsylvania antrat – dort lehrt sie bis heute. In unermüdlicher Forschungsarbeit wollte sie beweisen, dass künstlich hergestellte mRNA als Grundlage für ganze neue Behandlungsmethoden dienen könnte. Ein großer Durchbruch gelang 2005, als sie gemeinsam mit Drew Weissmann einen Baustein der mRNA modifizieren konnte. Doch trotz etlicher Publikationen wurde das Potenzial nur von wenigen erkannt. Der Forscherin gelang es gemeinsam mit Kollegen, die mRNA-Moleküle in Lipid-Moleküle zu verpacken, um diese Tieren und Mensch injizieren zu können – und zwar ohne gefährliche Immunreaktionen auszulösen. Das war davor eine Hürde gewesen.

Seit 2013 ist die Forscherin zudem Vizepräsidentin und Forschungsleiterin von BioNTech, das Impfstoffe gegen Covid-19 entwickelt hat. Heute besteht kein Zweifel, dass Karikós Forschung die Grundlage für viele neue Medikamente gelegt hat. Und es besteht kein Zweifel daran, was der Einsatz der hoch wirksamen mRNA-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna im Kampf gegen Covid-19 gebracht hat und noch immer bringt. Die Grundlagen dafür bilden vier Jahrzehnte Forschung auf höchstem Niveau. mRNA-Pionierin Katalin Karikó ist das beste Beispiel dafür, dass sich Einsatz und Beharrlichkeit auszahlen. Und das gilt bekanntlich für Wirtschaft und Wissenschaft gleichermaßen.