Alfa Romeo 2020: Ein vollendeter Jahrgang

Die unwiderstehlich schön zu fahrenden Modelle aus dem Hause Alfa Romeo überzeugen seit jeher mit ihrer Dynamik, ihrem kraftvollen Charakter und ihrem eleganten Körper. Es verwundert kaum, dass frühere Jahrgänge heute zu den begehrtesten Raritäten wahrer Automobil-Liebhaber gehören.

Heurige Giulia und heuriger Stelvio: Volle Punktzahl

Mit dem neuen Jahrgang 2020 ist dem italienischen Automobilbauer heuer ein ganz besonderer Wurf gelungen. Neben einem noch dynamischerem Design-Ausbau seiner Modelle Giulia und Stelvio hebt Alfa Romeo die standesgemäß überzeugenden Charakteristiken ebendieser Modelle zusätzlich auf ein neues Level — das des autonomen Fahrens Level 2. Die finessenreichen Fahrerassistenz-Systeme wie der aktive Spurhalteassistent, der aktive Totwinkelassistent, der Stau- und Autobahnassistent oder die Verkehrszeichenerkennung überwachen die Fahrzeugumgebung, damit der Fahrer das grazile Fahrerlebnis noch reichhaltiger auskosten kann. Für alle Automobil-Liebhaber, die gerne auf intensivere Fahrnoten zurückgreifen möchten, gibt es heuer eine besondere Überraschung.

Quadrifoglio und GTAm: Die Jahrgangsbesten

In den edleren Auslesen Quadrifoglio (Giulia und Stelvio) und dem Flagship GTAm (Giulia) zeigen die potenzialreichen Modelle ihre ganze Komplexität, ohne dabei zu irgendeinem Zeitpunkt Schwere aufkommen zu lassen. Ganz im Gegenteil, denn die Jahrgangsbesten aus dem Hause Alfa Romeo zeigen gerne rauchige Zwischentöne im Abgang und runden damit das unverkennbare Alfa Romeo Fahrgefühl vollendet in sich ab. Hier sitzt alles absolut am rechten Fleck, ein meisterhaftes Werk von überzeugender Balance, ein ganz großes Versprechen für die Zukunft.

Am besten überzeugen Sie sich selbst bei einer Kostfahrt.