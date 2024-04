Architekten, Planer und Ingenieure: 3 Expertentipps von Projekt Media für mehr Traumprojekte

Bei der Suche nach dem perfekten Partner gehen Auftraggeber meist auf 3 Arten vor: Entweder durch persönliches Umfeld, Empfehlung oder durch eigenständige Recherchen im Internet. Unabhängig von der gewählten Methode nehmen sich potenzielle Auftraggeber die Zeit, um gründlich zu prüfen, welcher Experte ihr Bauprojekt begleiten wird. In der heutigen Zeit erfolgt die Eigenrecherche natürlich über das Internet, vor allem über Google.

“Architekten, Planer und Ingenieure, die bei Google gut platziert sind, positive Bewertungen aufweisen, in den Medien vertreten sind und Kunden-Testimonials verwenden, haben einen klaren Wettbewerbsvorteil” , erklärt Alexander Radakovic, Projektleiter bei Projekt Media.

In diesem Beitrag teilt Alexander Radakovic 3 Strategien, mit denen Architekten, Planer und Ingenieure ihre Fachexpertise effektiv steigern können, um somit mehr Traumprojekte zu gewinnen.

1. Tipp: Durch Google zu Traumprojekte

In der heutigen digitalen Ära genügt eine hochwertige und ansprechende Website allein nicht, um sich in den Vordergrund zu rücken und Projekte zu gewinnen. Entscheidend ist vielmehr, von der richtigen Zielgruppe gefunden zu werden. Alexander Radakovic von ProjektMedia unterstreicht, wie oft Architektur- und Ingenieurbüros die kritische Rolle einer hohen Platzierung in Google-Suchergebnissen unterschätzen. Auftraggeber, die bereit sind, hohe Summen für ihre Vorhaben zu investieren, suchen verstärkt online nach qualifizierten Architekten, Planern oder Ingenieuren und ziehen dabei mehrere Optionen in Betracht, bevor sie eine Entscheidung treffen.

Daher ist es unerlässlich, über eine Webseite zu verfügen, die nicht nur visuell ansprechend ist, sondern auch durch verschiedene Google-Optimierungen wie schnelle Ladezeiten oder einen verifizierten Unternehmensaccount in den Suchergebnissen hervorragend platziert wird. „Eine attraktive Website ist nur der Anfang. Der nächste entscheidende Faktor zum Erfolg liegt in der Sichtbarkeit bei Google”, betont Alexander Radakovic.

ProjektMedia bietet mit seiner einzigartigen DPR-Methode, basierend auf langjähriger Erfahrung und einen Fokus auf Architekten, Planer und Ingenieure, einen Ansatz zur Verbesserung der Sichtbarkeit auf Google und Stärkung des Images. Diese Methode, die speziell entwickelt wurde, um den spezifischen Anforderungen der Branche gerecht zu werden, bietet eine wirksame Alternative zu den traditionellen Strategien herkömmlicher Werbeagenturen.

2. Tipp: Der Schlüssel zu einem vollen Auftragsbuch - Vertrauen

Es ist wichtig zu erkennen, dass eine Top-Platzierung in den Google-Suchergebnissen allein nicht ausreicht, um Traumprojekte anzuziehen. "Viele Partner-Architekten, Planer und Ingenieure investieren beträchtliche Mittel in die Optimierung ihrer Websites, um auf Seite 1 der Suchergebnisse zu erscheinen, und vernachlässigen dabei oft einen entscheidenden Aspekt: das Vertrauen", erklärt Alexander Radakovic von ProjektMedia.

Um potenzielle Auftraggeber von Ihrer Kompetenz zu überzeugen, empfehlen wir, Ihr Portfolio noch intensiver durch Videos, Presseberichte oder sogar Testimonials von verschiedenen Projekten in Szene zu setzen. Die bloße Verwendung von Text und ein paar Fotos mag nicht ausreichen, um Ihre Professionalität angemessen darzustellen.

Ein besonders effektiver Weg, die Qualität Ihrer Arbeit zu vermitteln, ist es, den Auftraggeber, selbst in Video-Testimonials zu Wort kommen zu lassen. Hier kann er den Weg vom Projektstart bis zum Projektende und seine Zufriedenheit viel direkter und authentischer hervorheben. Diese persönlichen Einblicke vermitteln potenziellen Kunden ein klares Bild davon, warum Sie als Partner so zuverlässig und kompetent sind. Durch authentische Erfahrungsberichte und visuelle Einblicke in abgeschlossene Projekte können Sie potenzielle Kunden überzeugen.

3. Tipp: Der wichtigste Punkt für Ihre Traumprojekte - Expertenstatus aufbauen

In der heutigen Baubranche ist es essentiell, sich von der Konkurrenz abzuheben und gleichzeitig attraktive Preise anzubieten. Neben der Investition sind Auftraggeber jedoch ebenso daran interessiert, die Qualität der Arbeit und die Kompetenz des Dienstleisters einzuschätzen. Daher ist es für Architekten, Planer und Ingenieure entscheidend, nicht nur auf Seite 1 der Google-Suchergebnisse zu erscheinen, sondern als Experte wahrgenommen zu werden.

Um ihre Expertise noch mehr zu stärken, empfehlen wir bei Projekt Media einen strategischen Ansatz: die regelmäßige Präsenz in bekannten Medien. Warum ist das so wichtig? Die Erwähnung in solchen Medien steigert automatisch die Glaubwürdigkeit und das Ansehen eines Unternehmens. Potenzielle Kunden nehmen einen Dienstleister, der in angesehenen Publikationen angeführt wird, als zuverlässiger und kompetenter wahr.

"Diese externe Anerkennung hat oft eine größere Wirkung als die Informationen, die auf der eigenen Website präsentiert werden", erklärt Alexander Radakovic von Projektmedia. Durch unsere langjährige Erfahrung und unser etabliertes Netzwerk ermöglichen wir Architekten, Planer und Ingenieure, in Kontakt mit renommierten Medien zu treten. Das Ergebnis sind professionelle Online-Publikationen, die von potenziellen Auftraggebern bei Google gefunden werden können. Wenn ein Architekt, Planer oder Ingenieur auf seiner Website von seiner Erfahrung und Expertise spricht, gewinnt diese Information an Bedeutung, wenn sie von einer angesehenen Quelle bestätigt wird. Das ist der Schlüssel zum Erfolg bei der Kundengewinnung und Umsatzsteigerung.

Es ist von besonderer Bedeutung, sich auf digitale Veröffentlichungen zu konzentrieren. Diese sind nicht nur leicht zugänglich, sondern entsprechen auch dem Informationsverhalten der meisten Menschen. Im digitalen Zeitalter können Inhalte mit Leichtigkeit gefunden und verbreitet werden, was entscheidend zur Präsenz und Vertrauenswürdigkeit eines Dienstleisters beiträgt.

Unser dritter Ratschlag lautet: Stärken Sie Ihre Expertise, indem Sie in anerkannten Medien auftreten. Dadurch steigern Sie nicht nur Ihre Präsenz, sondern gewinnen auch das Vertrauen potenzieller Kunden. Setzen Sie auf externe Anerkennung, um Ihr Architektur-, Planungs- oder Ingenieurbüro erfolgreich zu positionieren.