Ausweichroute

Bleibt die Frage, wie rasch reine Elektrofahrzeuge in der Kategorie der Leicht-Lkw eine echte Alternative zu Benzin- und Dieselmodellen sein werden. Eine Umstellung könnte unter anderem bei Lieferdiensten etwas bewirken, denn die Zustellung von Paketen an Privathaushalte wird angesichts der steigenden Popularität des E-Commerce kaum weniger werden. Seitens der Autofahrerklubs Öamtc und Arbö heißt es, der Umstieg auf Elektrofahrzeuge sei in diesem Segment derzeit nicht so einfach wie bei Pkw. Das Problem: Noch ist die Auswahl an Modellen, die bei Reichweite und Kaufpreis – für Unternehmen zwei zentrale Aspekte – konkurrenzfähig sind, recht überschaubar. Zwar wächst die Zahl der verfügbaren Elektrofahrzeuge beständig, doch viele Unternehmen bemängeln, dass durch das Gewicht der Batterie in Elektrofahrzeugen die Zuladung eingeschränkt wird. Außerdem wird eine dem Einsatzzweck angepasste Ladeinfrastruktur und -leistung benötigt werden, sagt Heise. „Damit Pakete in absehbarer Zeit mit Elektrofahrzeugen geliefert werden können, braucht es noch mehr passende E-Fahrzeuge und beispielsweise in Wien einen massiven Ausbau der öffentlichen Ladepunkte, die auch für große Fahrzeuge geeignet sind.“