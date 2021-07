Beweislast

Bitcoin ist ein wahrer Stromfresser, daran besteht kein Zweifel. Doch Kryptoassets verbrauchen nicht per se große Mengen an Energie – es komme auf das jeweilige Projekt an, meint Matthias Reder vom Grazer Bitcoin-Händler Coinfinity. „Das Bewusstsein, welche Auswirkungen solche Kryptoassets auf den Klimawandel haben können, steigt“, so Reder. Generell werde die Energie aber nicht sinnlos vergeudet, sondern einer sinnvollen Nutzung zugeführt; zudem würden Referenzdaten fehlen – etwa „wie viel Energie alle Bankautomaten weltweit verbrauchen oder welchen CO 2 -Fußabdruck eine Inlandsüberweisung hinterlässt“. Sein Unternehmen versuche etwa mit Vorträgen oder via Social Media, über die Auswirkungen von Bitcoin aufzuklären. Wichtig ist auch, wie der Strom dafür erzeugt wird: „Bitcoin beweist auch, dass die Produktion von erneuerbarer Energie bei Weitem direkt und indirekt am billigsten ist“, meint Reder. Es zeige sich außerdem das Produktions- und Verteilungsproblem bei Strom.