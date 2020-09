Der einfachste Weg, gute Auftragnehmer für Reparaturen, Bau und Renovierung zu finden

Wer schon mal einen Handwerker gesucht hat, der hochwertige Arbeit liefert, sich in seiner Nähe befindet und nicht ausgelastet ist, weiß, wie schwer das sein kann. In der Regel kennt man nur Handwerker, von denen man durch Freunde und Verwandte erfahren hat. Das kann gut oder auch schlecht sein. Auf jeden Fall erhält man so die ersten Informationen zu Handwerkern, doch die eigenen Freunde und Verwandten sind normalerweise keine Fachleute und können die Qualität und den tatsächlichen Wert der ausgeführten Arbeit nicht objektiv einschätzen. Wäre es nicht wunderbar, Zugang zu den Meinungen mehrerer tausend Menschen zu haben, die Handwerker aus Ihrer Umgebung bewertet haben? Wäre es nicht wundervoll, die Preise der besten Anbieter auf einfache Weise untereinander vergleichen zu können? Die Internet-Plattform daibau.at macht das auf sehr einfache Weise möglich. Auf der Plattform können Sie kostenlos, ohne Provisionen oder andere Kosten in nur wenigen Minuten gute Auftragnehmer in Ihrer Umgebung finden und von ihnen Angebote für die von Ihnen benötigten Arbeiten anfordern.

Auf welche Weise wird die Suche nach Auftragnehmern vereinfacht?

Falls Sie schon mal einen Handwerker gesucht haben, wissen Sie bestimmt, wie viel Energie die herkömmliche, traditionelle Handwerker-Suche erfordern kann. Das gilt vor allem dann, wenn man sein Projekt hochwertig und mit einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis durchführen lassen will.

Auf daibau.at bleibt Ihnen all das erspart. Auf Daibau sind die Anbieter nämlich bereits an einer Stelle versammelt, weshalb Sie nicht nach ihnen suchen müssen. Ebenso können Sie an einer Stelle deren Referenzen mit Fotografien der von ihnen ausgeführten Arbeiten einsehen. Sie können auch deren Bewertungen und Kundenmeinungen zur Qualität der ausgeführten Arbeiten einsehen. Auch Sie werden als Auftraggeber nach getaner Arbeit Ihre Meinung und eine Bewertung des ausgewählten Handwerkers abgeben können. Auf diese Weise werden auch Sie zur Steigerung der Arbeitsqualität in Ihrer Umgebung beitragen und dadurch Ihren Freunden und Verwandten helfen können.

Technisch verläuft die Auftragnehmer-Suche sehr einfach. Alles, was Sie brauchen, sind ein Webbrowser und einige Minuten Zeit. Gehen Sie auf die Webseite daibau.at und drücken Sie den Button „Anfrage“. Dann wählen Sie aus einer Liste von mehr als 200 Kategorien für unterschiedliche Arbeiten das aus, was Sie benötigten, füllen einen kurzen Fragebogen mit dem gewünschten Ausführungstermin aus und beschreiben die Einzelheiten zu der benötigten Leistung. Falls Sie Bildmaterial haben, können Sie dieses beilegen, damit die Arbeitsanforderungen von den Auftragnehmern leichter eingeschätzt werden können. Nach kurzer Zeit erhalten Sie an Ihre E-Mail-Adresse eine Information zu den Angeboten interessierter örtlicher Auftragnehmer. Durch einen Klick auf den in der E-Mail enthaltenen Link können Sie sich die Angebote ansehen und sie miteinander vergleichen. Außerdem können Sie den Auftragnehmern auch Fragen stellen und einen Auftragnehmer Ihrer Wahl buchen.

Weniger Kosten und Sorgen

Wie Sie sehen können, lassen sich mit daibau.at sehr einfach örtliche Auftragnehmer aus Ihrer Umgebung finden und deren Angebote untereinander vergleichen. Dadurch können Sie auf mehreren Wegen Kosten sparen, denn einerseits können Sie die Preise gleichwertiger Angebote untereinander vergleichen, und andererseits können Sie schlechte Auftragnehmer umgehen, deren schlecht ausgeführte Arbeit Ihnen sonst viele Kosten und Sorgen bereiten würde.