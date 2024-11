Der Kenner der tRNA

Man darf Ihnen gratulieren: Sie haben den FNP-Preis gewonnen, der auch als polnischer Nobelpreis bezeichnet wird. Was empfindet man da als Wissenschaftler?

Sebastian Glatt: Stolz und vor allem Dankbarkeit. Denn man erhält Preise wie diesen zwar als Individuum, möglich ist das aber nur durch das Team, das einen bei der Arbeit maßgeblich unterstützt. Ohne mein Forschungsteam von PostDocs und Doktoranden wären die Ergebnisse, die zur Auszeichnung geführt haben, nicht möglich gewesen.

Welche Ergebnisse konnten Sie aufzeigen?

Wir wurden für die Erforschung des sogenannten Elongator-Komplexes ausgezeichnet, der für spezifische RNA-Modifikationen zuständig ist. Als Strukturbiologe versuche ich, die dreidimensionalen atomaren Strukturen von Biomolekülen abzubilden und zu verstehen – also aus ihrer Struktur Funktionen abzuleiten. In unserem Fall haben wir an einem wichtigen menschlichen Proteinkomplex gearbeitet, der die tRNA modifiziert und dadurch die korrekte Synthese aller unserer Proteine garantiert. Alle Baupläne für unsere Proteine sind im Genom abgespeichert. Zwar hat jede Zelle dieselbe DNA, aber wir haben über 200 verschiedene Zelltypen. Diese entstehen dadurch, dass in jeder einzelnen Zelle nur gewisse Genbereiche aktiviert und so nur die zelltypspezifischen Enzyme produziert werden. Als Beispiel: Die Alkoholdehydrogenase, die Alkohol abbaut, benötigen wir hauptsächlich in der Leber. In allen anderen Zellen findet sich dieselbe Bauanleitung, aber nur in denen, die dieses Protein benötigen, wird das Gen aktiviert, das daraus eine mRNA macht. Diese wird wiederum mithilfe von tRNA in Proteine oder Enzyme übersetzt. Chemische Modifikationen der tRNA sind wichtig, um den Prozess der Übersetzung von einer mRNA in ein Protein fehlerfrei ablaufen zu lassen. Wir konnten den Link herstellen, wie die tRNA-Modifikationen garantieren, dass die Proteine in der Zelle ihre Funktion erfüllen können.

Wie untersucht man so etwas?

Wir arbeiten an menschlichen Proteinen, die wir aber nicht aus Menschenzellen isolieren, sondern in Hilfszellenmodellen herstellen. Die Proteinkomplexe müssen gereinigt und gefroren werden, damit wir sie im Elektronenmikroskop anschauen können. Wir analysieren Millionen Kopien der Proteine einzeln. So können wir im Computer die dreidimensionale Struktur rekonstruieren, die uns auf atomarem Level zeigt, wie die Proteine ausschauen. Da wir Strukturen der Proteine zusammen mit tRNA ablichten, können wir verstehen, wie der Komplex die Modifikationsreaktion vorbereitet und wie die tRNA von ihnen erkannt und positioniert wird. Das Wissen, das wir durch die Strukturstudien erhalten, testen wir wiederum in den humanen Zellen, um zu überprüfen, ob das, was wir im Mikroskop sehen, auch tatsächlich etwas mit der Realität zu tun hat.