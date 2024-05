„Die Digitalisierung bietet auch enorme Chancen“

In sozialen Netzwerken verkehren, Nachrichten abrufen und im Internet surfen: Wie können wir so viele Daten und Informationen, die täglich auf uns einströmen, verarbeiten?

Arnd Florack: Der Mensch hat im Laufe der Evolution gute Werkzeuge entwickelt, um Sachen zu vereinfachen, Entscheidungen schneller zu treffen und Dinge voraussagen zu können. Ich gebe ein Beispiel: Wenn Ihnen jemand einen Ball zuwirft, fangen Sie diesen, ohne die Windrichtung, Abstände oder Flugbahn zu berechnen. Das lässt sich auf die moderne digitale Gesellschaft übertragen: Es prasseln zwar jede Menge Informationen auf uns ein, aber dennoch sind wir in der Lage, in unserem Leben ohne Beachtung komplexer Informationen gut zurechtzukommen. Das erste Werkzeug, das uns dabei hilft, ist die selektive Wahrnehmung. Wir können unsere Aufmerksamkeit auf die Dinge richten, die für uns gerade wichtig sind, alles andere blenden wir aus. Wir selektieren also das heraus, was relevant ist. Ein anderes Werkzeug ist die Orientierung am „Wisdom of the Crowd“ – im Mittel ist die Einschätzung einer großen Zahl von Menschen sehr gut. Deshalb verlassen wir uns auf Menschen, die ähnliche Einstellungen und Bedürfnisse haben wie wir selbst. Auch diese Vereinfachung passt in viele Situationen. Das Problem ist nicht die Verfügbarkeit der Information. Das Problem sind Versuche der Beeinflussung und der Aufmerksamkeitsbindung. Die Orientierung an anderen funktioniert oft gut, aber sie ist auch ein Tor zur Manipulation. Die selektive Aufmerksamkeit ist dann wenig nützlich, wenn diese auf die sozialen Medien gerichtet wird. Wir müssen uns mehr darauf konzentrieren, was für uns wichtig ist.