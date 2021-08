„Die elitären Vielflieger machen mir Sorgen“

Wie sieht es mit dem Image von Flugreisen aus?

Es gab historisch verschiedene Phasen, so haben die James-Bond-Filme in den 1970ern suggeriert, dass der Jetset mit dem Flugzeug auf Urlaub fliegt. In den Sozialen Medien ging es in den vergangenen Jahren vor allem darum, sich darzustellen und möglichst viele Destinationen abzuhaken. Jetzt gibt es zwei neue Trends: Die Pandemie hat gezeigt, dass man sich nicht nur über das Reisen präsentieren kann. Zudem zwingt uns die Fridays-for-Future-Generation zum Nachdenken – und das wird so bleiben.