Die Evolution des B2B-Marktes: KI als Treiber nachhaltiger Wettbewerbsvorteile

Viele B2B-Unternehmen haben bereits erste Schritte unternommen, um KI in ihren Geschäftsabläufen zu integrieren. Dabei konzentrieren sie sich meist auf einfache Aufgaben, die durch KI automatisiert werden können, wie zum Beispiel den Kundenservice durch Chatbots zu verbessern oder Texte für Marketing und E-Mail zu generieren. Doch diese Anwendungen sind nicht mehr ausreichend, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, denn sie werden immer mehr zu einer Commodity, die von den großen Big-Tech-Unternehmen angeboten wird und problemlos von jedem Unternehmen genutzt werden kann. Wichtig zu verstehen ist auch, dass die meisten diese Anwendungen nur auf Effizienzsteigerung ausgerichtet sind, was zwar Kosten spart, aber nicht unbedingt zu mehr Umsatz führt.

Ein Beispiel für ein B2B Unternehmen, das diese Chance erfolgreich genutzt hat, ist Hardwarewartung.com oder besser gesagt Hardwarewartung 24 . Das Unternehmen bietet Wartungs- und Reparaturservices für IT-Hardware von allen großen Herstellern, wie HPE, Dell/EMC, IBM, NetApp, Fujitsu, Cisco oder Sun/Oracle in ganz Europa an. Durch die Kombination von digitalem Vertrieb, wie SEO, SEA, Content Marketing und dem Einsatz von KI konnten sie die Kosten für die Kundenakquise um 90 % senken und können nun ihre Wartungsprodukte auch an die kleinsten KMUs anbieten, die vorher nicht zu ihrer Zielgruppe gehört haben.

Wie haben die das geschafft? Ein pragmatischer Ansatz

Die erste Frage, die sich Hardwarewartung 24 gestellt hat, war: Wie können wir diese Technologie nutzen, ohne die nötigen KI-Experten einzustellen und einsetzen, ohne von dem schnellen Wandel überwältigt zu werden?

Sie entschieden sich für einen pragmatischen Ansatz, der auf drei Grundregeln beruht:

Es soll kein Softwarecode entwickelt oder Large Language Model (LLM) trainiert werden. Der Einsatz soll auf Low-Code oder No-Code Basis implementiert werden. Es werden nur Tools und Applikationen genutzt, die bereit existieren. Best of Breed. Alle Daten, Applikationen, und Prozesse sollen via API miteinander kommunizieren können.

Durch dieses Regel-Set konnten sie alle ihre wichtigen Systeme, wie ihr CRM, ihre Inbox, Lager-Logistik-Systeme, Marketing- und Finanz-Tools etc. über eine No-Code-Plattform miteinander verknüpfen. Das hat es ihnen ermöglicht an jeder Stelle, wo menschliches Sprachverständnis erforderlich war, mit einem LLM, wie GPT4, LLaMA2 oder Mistral zu arbeiten. So konnten sie z.B. Kunden-E-Mails mit GPT4 auswerten, um zu verstehen, was der Kunde genau will und das E-Mail dem passenden Team zuzuweisen, oder falls es sich um eine Neukundenanfrage handelte, das LLM auffordern über eine API den Kunden im CRM anzulegen, ein Angebot zu erstellen oder den Status einer Opportunity zu ändern.

Das Geheimnis des Erfolges lag also nicht nur in der Nutzung von KI, sondern viel mehr in der Zusammenführung aller Prozesse, um dann zu entscheiden, welche Aufgaben ein LLM übernehmen soll und welche aktuell durch Menschen besser bearbeitet werden können.