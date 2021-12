Die Renovierung des Badezimmers in einer Plattenbauwohnung

Alle Bäder in Plattenbauten haben eines gemeinsam – sie sind klein. Sorgen Sie also dafür, dass es optisch größer wirkt. Sie können zum Beispiel Platz gewinnen, indem Sie den Raum so schlicht wie möglich halten und nur die wichtigsten Geräte und Badutensilien im Raum lassen. Stellen Sie die Waschmaschine in die Küche und den Wäschekorb geschickt neben den Schrank im Flur.