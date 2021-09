Welche Technologien werden in den nächsten Jahren für das Smart Home wichtiger werden?

Der Anteil von smarten Produkten und Lösungen nimmt stetig zu, gleichzeitig wächst auch die Akzeptanz. Im Breitenmarkt sehen wir in Österreich jedoch eher eine Evolution als eine smarte Revolution – gut Ding braucht bei uns manchmal Weile. Intelligente Türkommunikation, Sicherheitssysteme rund ums Haus oder Gebäude, effiziente Heizungs- und Lichtsteuerung werden stark an Bedeutung gewinnen. Die Technik ist da, sie sollte allerdings deutlich schneller in die Fläche.