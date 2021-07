Diese 5 Beauty-Produkte sollte jede Frau besitzen

Kosmetik- und Beauty-Artikel können Frauen an sich nie zu viele besitzen, jedoch gibt es klare Basics, die in jedes Portfolio in puncto Pflege und MAKEUP gehören. Natürlich besitzen die meisten Frauen wesentlich mehr Artikel im heimischen Badezimmer. Oftmals ist es daher nicht leicht, sich im Wirrwarr zurechtzufinden. Die tagtägliche Beautyroutine lässt sich aber oftmals schon mit einem Bruchteil an Artikeln ganz gut umsetzen – 5 Beauty- und Pflegeartikel sind häufig völlig ausreichend. Daher: Weniger ist mehr! Egal, ob für die leichte Reisewaschtasche oder um mehr Ordnung in den heimischen Badeschrank zu bringen. Im folgenden Artikel erfährt der Leser daher einmal, welche 5 Beauty-Artikel für Frauen zu den absoluten Basics gehören und die daher jede Frau besitzen sollte!