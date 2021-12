Drei Schmuckstücke als Glücksbringer

Der Glücksring

Ein Glücksring soll seinem Träger Glück und Wohlstand bringen. Ein Glücksring wird in der Regel am kleinen Finger der linken Hand getragen, da dieser mit dem Herzchakra und dem Zentrum für Freude, Liebe und Mitgefühl verbunden sein soll.

Der vierblättrige Kleeblatt-Anhänger

Das vierblättrige Kleeblatt wurde schon in der Antike als Glücksbringer verwendet. Die Griechen und Römer brachten vierblättrige Kleeblätter mit Jupiter in Verbindung, während die Kelten sie mit ihren Fruchtbarkeitsgöttern assoziierten. In den Vereinigten Staaten steht ein vierblättriges Kleeblatt in der Regel für Glück in der Liebe und in der Ehe, doch kann dies je nach Ort variieren. In Ostasien soll ein vierblättriges Kleeblatt seinem Besitzer Gesundheit und Wohlstand bringen, während es in Teilen Europas vor Hexerei und Flüchen schützen soll.

Die Münzhalskette

In den letzten Jahren hat die Münzhalskette ein Comeback erlebt und ist eines der angesagtesten Schmuckstücke der Gegenwart, wie man an der speziellen Coin Necklace Kollektion von Ana Luisa sehen kann. Die Menschen tragen diese Halskette jedoch schon seit der Antike.

In der alten chinesischen Kultur glaubte man, dass die Anrufung des Drachengeistes den Menschen, die diese Münzen um den Hals trugen, Reichtum und Glück bringen würde. Die Legende besagt, dass derjenige, der diese Halskette trägt, Glück und Schutz vor bösen Geistern erhält.

Auch im antiken Griechenland war die Münzhalskette von Bedeutung. Damals trugen die Menschen Münzhalsketten mit eingravierten Göttern und Göttinnen. Eine Münzhalskette mit Athene, der griechischen Göttin des Krieges und der Weisheit, wurde zum Beispiel getragen, um der Trägerin Mut und Weisheit zu verleihen. Eine Halskette mit Aphrodite, der griechischen Göttin für Schönheit und Liebe, war das perfekte Geschenk für einen geliebten Menschen, um dessen Liebe und Schönheit zu feiern.