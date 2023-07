Diesem Wunsch haben die Veranstalter*innen des ImPulsTanz – Vienna International Festivals 2023 Folge geleistet und stellen ihren Mitarbeiter*innen und Protagnonist*innen in Kooperation mit heavypedals und Bosch eBike Systems während der Festivalzeit von 6. Juli bis 6. August eine Flotte an eCitybikes und eCargobikes zur Verfügung. Das ermöglicht ihnen nicht nur ein entspanntes, schnelles und umweltbewusstes Pendeln zwischen den Spielstätten, sondern auch die beste Möglichkeit, eine Stadt mit allen Sinnen zu erleben.

Wer mit dem Rad in der Stadt unterwegs ist, lernt diese aus einem ganz neuen Blickwinkel kennen. Man erkundet, taucht in das tägliche Leben ein und lässt sich manchmal einfach mal nur treiben. Romy Kolb, die heuer ein „Social Dance Lab“ für Jugendliche leiten wird, kann dies nur bestätigen: „Von einem Ort zum anderen zu fahren, erhält eine völlig eigene Qualität, wenn das Ziel beginnt, in den Hintergrund zu rücken.“ Ihre Arbeit als unabhängige Tanzschaffende führt sie in fremde Städte im In- und Ausland, die sie zwischen den Spielzeiten gerne auf eigene Faust erkundet: „Ich finde diese Idee wundervoll, hier mit dem eBike herumfahren zu können, weil man die Stadt kennenlernt und ganz anders unterwegs ist. Ich würde mir ein derartiges Angebot auch des Öfteren wünschen, wenn ich international bei Festivals und Produktionen unterwegs bin.“

Entspannt ankommen und energiegeladen loslegen William Briscoe, selbst in Harlem geboren, lernt seinen Schüler*innen die authentische Form des Voguing, wie sie von Black und Latino LGBTQ-Communities in seiner Geburtsstadt entwickelt wurde. 2019 hat er seinen Lebensmittelpunkt nach Wien verlegt und als fleißiger Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs – speziell in New York – hier auch die Liebe zum Radfahren entdeckt: „Seitdem ich mir ein Rad zugelegt habe, hat sich auch die Art und Weise, wie ich mich in der Stadt fortbewege, völlig verändert. Als performing Artist muss ich oft ziemlich rasch von einer Location zur nächsten wechseln – effizient, sicher und möglichst ohne allzu großen Energieaufwand. Mit dem eBike spare ich dabei nicht nur Zeit, meine Beine werden geschont und ich fühle mich entspannt und gleichzeitig voller Energie, wenn ich mein Ziel erreiche. Ich genieße es wirklich, mit dem Rad zu fahren – es ist einfach toll!“

© Bosch Entspannt zwischen den Spielstätten pendeln, die Stadt mit allen Sinnen erleben und voller Energie ankommen: Das eBike machts möglich.

Dank Navigationsfunktion zuverlässig ans Ziel Den richtigen Weg in fremden Städten zu finden, stellt auch am Fahrrad dank vielfältiger Navigationshilfen kein Problem mehr dar. Mit dem Bosch SmartphoneGrip wird das eigene Smartphone im Nu zum eBike-Display: Einmal mit der eBike Flow App verbunden, navigiert diese zuverlässig ans Ziel. Dabei zeigt sie nicht nur alle wichtigen Fahrdaten an – von der Geschwindigkeit über den eBike-Akkustand bis hin zur Ankunftszeit – sondern lädt auch noch das Smartphone kabellos auf.

© Bosch Auch in fremden Städten immer am richtigen Weg bleiben: Mit dem Bosch SmartphoneGrip und der eBike Flow App wird das eigene Smartphone im Nu zum eBike-Display und hilft zuverlässig ans Ziel zu kommen.

Für jede Anforderung das richtige eBike Die Erfolgsgeschichte von ImPulsTanz begann bereits vor 40 Jahren. Aus damals fünf Dozent*innen und 15 Workshops sind es heute 130 Artists mit 200 Angeboten in unterschiedlichen Spielstätten in Wien geworden: „Obwohl wir in den vergangenen Jahren bereits Räder angeboten hatten, haben immer mehr Dozent*innen in den vergangenen Jahren nach eBikes gefragt. Nun können wir dank dieser Kooperation die Nachfrage endlich bedienen“, betont Rio Rutzinger, künstlerischer Leiter des Workshop-Programms von ImPulsTanz und auch privat begeisterter eCargobike-Fahrer. „Die Distanzen zwischen den Studios, den Theatern und den Wohnungen der Gäste sind doch etwas länger und somit optimal für eBikes“, ergänzt Rutzinger, der während der Festivalzeit selbst noch fleißiger in die Pedale tritt, um einen reibungslosen Ablauf und das Wohlbefinden aller Beteiligten zu garantieren: „Es macht keinen Sinn für eine Lautsprecherbox oder eine Kiste Wasser einen Bus durch die Stadt zu schicken. Dafür werden wir die eCargobikes sehr intensiv nutzen und weniger mit dem Auto fahren. Wien ist eine bikeable City, würde ich sagen, und wenn die Strecken etwas länger sind, ist die Unterstützung durch die eBikes einfach fantastisch.“

© Bosch Schnell mal auf die U-Bahn umsteigen – das Faltrad machts möglich.

Tanzen oder betanzen lassen – ImPulsTanz bewegt alle Wer übrigens nicht aktiv an einem der Workshops teilnehmen will, der kann sich bei einer der 68 Produktionen aus 24 Ländern in den schönsten Spielstätten und Theatern Wiens von den Profis betanzen lassen und die Magie der bewegten Körper erleben.

Das ImPulsTanz – Vienna International Dance Festival findet von 6. Juli bis 6. August 2023 statt. Nähere Informationen unter www.impulstanz.com