Ein Kakadu im Takt der Musik

Im Takt mit dem Fuß wippen, mit dem Kopf im Rhythmus nicken oder gar einen flotten Samba aufs Parkett legen: Das Sich-nach-Musik-Bewegen ist dem Menschen in die Wiege gelegt. Doch es gibt auch Tiere, die tanzen – und damit Verhaltensforscher:innen momentan noch vor Rätsel stellen. Ob sie es tun, weil es ihnen ein gutes Gefühl gibt oder weil sie jemanden imitieren, ist Thema des Wissenschaftstalks „Spontan gefragt“, der am 27.7 um 20.15 Uhr auf KURIER.TV zu sehen ist. Und wie immer in dieser Sendung eröffnen sich dabei verblüffende Einblicke in die aktuelle Forschung.

Moderator Markus Hengstschläger begrüßt dieses Mal als Gäste die Kognitionsbiologin Prof. Dr. Alice Auersperg und die Sportwissenschafterin, Moderatorin und Tänzerin Conny Kreuter im Studio. „Es gibt einen Dancing Star unter den Papageien“, leitet Markus Hengstschläger gleich zum Thema über. „Was genau macht er?“ Alice Auersperg erzählt von Snowball, einem Kakadu, der die Forscher:innen der Tufts University in Boston (USA) verblüffte. „Er liebt ein Lied von den Backstreet Boys und beginnt, mit dem Kopf zu nicken und die Füße abwechselnd hochzuheben, wenn er es hört“, erklärt sie. „Dann haben die Forscher:innen die Geschwindigkeit des Songs verändert, um zu sehen, ob er sich dem Beat anpassen kann. Und das war der Fall.“ Bis zu diesem Zeitpunkt waren Wissenschafter:innen davon überzeugt, dass nur Menschen dazu in der Lage seien, so die Kognitionsbiologin weiter, das Spannende an der Sache aber sei, dass Snowball im Laufe der Zeit seine Bewegungen verändert habe. „Können das nur Kakadus oder auch Tauben?“, will Conny Kreuter wissen. „Papageien können ihre notorischen Handlungen bewusst kontrollieren“, antwortet Alice Auersperg. „Ob man das Kreativität nennen kann, sei dahingestellt, aber es ist ein erfundenes Verhalten.“ Da hakt Markus Hengstschläger ein und will von Conny Kreuter wissen, wie sie denn bei „Dancing Stars“ ihre Choreografien entwickelt und ihren Tanzpartnern vermittelt. „Ich lasse mich immer auf die Musik ein und gebe dem Gefühl, das sie mir vermittelt, dann Strukturen“, so Kreuter. „Diese Verbindung von beidem ist es, was mich auszeichnet.“ Das Vermitteln der Choreografien hänge dann immer vom Lerntypus ab, so die Profitänzerin weiter: „Manchen hilft es auch, wenn ich ihnen ihren Part vortanze.“ Das bringt Alice Auersperg zu einem wichtigen Punkt. „Selbst wenn Papageien versuchen, die Bewegungen ihrer Besitzer:innen zu imitieren, stehen sie vor einem Korrespondenzproblem, weil sie einen anderen Körperbau haben“, erklärt die Wissenschafterin. „Genaue Bewegungen zu imitieren, ist etwas Menschliches, das haben wir bei einem Forschungsprojekt beobachten können.“ Bei diesem ging es darum, ob Papageien den Umgang mit Werkzeug voneinander lernen können. Ein männliches Tier war nämlich in der Lage, eine Nuss mithilfe eines Stöckchens aus einer Box herauszuholen. „Wir haben andere Papageien einzeln zuschauen lassen, um zu erfahren, ob sie sein Verhalten nachahmen“, so Auersperg. „Interessant war, dass diese Tiere alle in der Lage waren, die Nuss aus der Box zu holen, aber sie haben dabei unterschiedliche Techniken angewandt.“