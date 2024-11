Eine Siri für Elefanten

Sie sind nicht nur majestätische Tiere, sondern auch für ihre Intelligenz und ihr soziales Verhalten bekannt. Darüber hinaus kommunizieren Elefanten mit ihrem Körper, taktilen Signalen mit dem Rüssel sowie verschiedenen Lautäußerungen. Doch nicht alle können wir Menschen hören – und schon gar nicht verstehen. Die Forschung versucht, die geheime Sprache der Elefanten zu entschlüsseln. Wie weit man ist, will Moderator Markus Hengstschläger im Wissenschaftstalk „Spontan gefragt“ herausfinden. „Weiß man, was sich Elefanten sagen?“, will er von Angela Stöger, Wissenschafterin am Department für Verhaltens- und Kognitionsbiologie an der Uni Wien sowie am Institut für Schallforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, wissen. „Ich beschäftige mich schon seit 20 Jahren mit der Elefantenkommunikation, um herauszufinden: Was sagen sie, wie sagen sie es, und warum kommunizieren sie überhaupt“, antwortet die Biologin. „Mittlerweile kann ich an einem Laut gut erkennen, ob das Tier aufgeregt, gestresst oder ruhig ist.“ Durch diese Erfahrung könne sie also Emotionen verstehen, so Angela Stöger weiter, aber: „Wo wir uns wirklich schwertun, ist der genaue Kontext.“ Markus Hengstschläger geht einen Schritt zurück und will wissen, wie Elefanten kommunizieren. Neben Lautäußerungen sei auch die Gestik von Bedeutung, erläutert die Wissenschafterin. „Sie setzen den ganzen Körper ein, aber die Ohren sind besonders wichtig“, so Stöger. „Sind sie aufgestellt, heißt es etwas anderes, als wenn sie angelegt sind. Auch die Rüssel- und Schwanzposition haben eine Bedeutung. Beim Verstehen der Gestik sind wir schon sehr weit.“ Andy Lee Lang kann von seinen Erfahrungen berichten. Der Musiker nennt Afrika seinen „Mama-Kontinent“ und bereist ihn immer wieder. „In Simbabwe habe ich an einem sogenannten Elephant-Walk teilgenommen, wo man unter Einhaltung bestimmter Regeln mit einer Herde mitmarschiert“, erzählt er. „Das war eine einmalige Erfahrung – dieses Brummen, wenn sie kommen.“ „Das ist das sogenannte Rumbeln“, konkretisiert Angela Stöger. „Elefanten haben sehr viele Laute, auch tieffrequente. Sie sind im tiefsten Frequenzanteil des Infraschalls angesiedelt, unter der Hörschwelle des Menschen. Diese tiefen Frequenzen spüren wir mehr, als wir sie hören.“ Mit Lauten im Infraschallbereich können sich Elefanten über weite Strecken verständigen.

Erstmals mit Tieren reden

Markus Hengstschläger will wissen, wie man die Laute von Elefanten erforscht. „Das funktioniert wie ein Interview – Rekorder, Mikrofon und Tonaufnahme“, sagt die Biologin und lacht. „Dazu ein Video, um zu erkennen, was die Laute bedeuten könnten.“ Um die aufgestellten Hypothesen überprüfen zu können, gehe man wie bei der Sprachforschung vor. „Wir spielen den Elefanten etwas vor und schauen, ob sie so reagieren, wie wir es vermuten.“ Das bringt Andy Lee Lang zu einer wichtigen Frage. „Du forschst ja im Tiergarten Schönbrunn und in Afrika – spielst du die Laute der Elefanten hier den wild lebenden vor? Gibt es da so etwas wie Dialekte?“ Das habe sie schon ausprobiert, entgegnet die Biologin. „Es gibt tatsächlich so etwas wie Dialekte, aber die Elefanten verstehen die Laute anderer Populationen.“ Ob sie auch die Laute anderer Tierarten verstehen, will Andy Lee Lang sofort wissen. Man kenne es gut, dass Primaten etwa auf die Alarmrufe von Vögeln reagieren, erzählt Angela Stöger. „Verschiedene Arten verstehen also sehr wohl, was diese Laute bedeuten“, sagt sie. „Manche Arten imitieren einander auch. Der Trauerdrongo, ein afrikanischer Vogel, imitiert die Alarmrufe anderer Tiere, um sie in die Irre zu leiten.“ Markus Hengstschläger hat noch eine Frage zur aktuellen Forschung: „Setzt du bei deinem Projekt auch KI ein?“ Im Laufe ihrer Forschung habe sie rund 10.000 Elefantenlaute mit den genauen Informationen über das Tier - etwa Alter oder Geschlecht - gesammelt, entgegnet die Wissenschafterin. „An ihnen trainieren wir nun KI, um zu sehen, ob die Algorithmen mehr über den Kontext herausfinden.“ Eine neue Herangehensweise sei auch geplant, denn im Rahmen dieses Projekts werden Laute synthetisch hergestellt. „Die Frage wird sein, wie natürlich unsere ,Elefanten-Siri‘ für die Tiere klingt“, so Stöger. „Aber wir versuchen, mit den Elefanten zu kommunizieren, indem wir ihnen Laute, von denen wir glauben, die Bedeutung zu kennen, vorspielen.“ So erhoffe sie sich, mehr über den Kontext ihrer Sprache zu erfahren. Es wäre großartig, zu wissen, wie Tiere miteinander kommunizieren, hält Andy Lee Lang fest: „Bei meinen Reisen zu den Berggorillas bin ich jeden Morgen im Dschungel mit dieser Musik in den Ohren aufgewacht“, schwärmt er. „In Wahrheit sind es verschiedene Tierlaute, aber sie klingen wie ein gigantischer Chor. Es gibt einfach nichts Schöneres.“