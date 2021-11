Energiekrise: Abkehr vom Green Deal?

Bei der noch bis 12. November laufenden UN-Klimakonferenz 2021 in Glasgow, kurz als COP26 bezeichnet, soll die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens vorangetrieben werden. Im Mittelpunkt stehen dabei auch Finanzhilfen: Industrieländer und Privatwirtschaft müssen eine 20 Milliarden US-Dollar große Lücke pro Jahr für die Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen schließen. Experten kritisieren in diesem Zusammenhang, dass reiche Staaten den ärmeren Nationen das dafür vorgesehene Geld meist nur in Form von Krediten zur Verfügung stellen. Karl Jüsten, Vertreter der katholischen Bischöfe in Deutschland, drückt es so aus: Die Reichen leihen den Armen Geld, um jene Katastrophen aufzuhalten, zu denen sie selbst am meisten beigetragen haben.