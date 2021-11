Energiewende: „Wir können einen Beitrag leisten“

Kann die Energiewende in Europa gelingen, ohne die Versorgung mit Energie zu gefährden?

Markus Bürger: Die Energiewende muss gelingen, wenn die Erreichung der Agenda 2030, auf die sich alle UN-Mitgliedsstaaten verständigt haben, weiterhin ein ernsthaftes Ziel globaler Entwicklungspolitik sein soll. Die flächendeckende Versorgung mit sauberer Energie ist eine entscheidende Herausforderung, die – weit über Europa hinaus – viel mehr internationale Zusammenarbeit fordern wird. Wir können das Weltklima nicht in Österreich retten, aber wir können einen Beitrag leisten: Die Allianz für Entwicklung und Klima in Österreich fördert zum Beispiel Investitionen des Privatsektors in Klimaschutzprojekte sowie innovative und alternative Energiekonzepte in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die Wirkung aller dieser Projekte ist, dass sie zugleich Entwicklung und Klimaschutz im Sinne der Agenda 2030 befördern und das Leben der Menschen vor Ort in vielfacher Weise verbessern.