„Es braucht Vertrauen in unsere Institutionen“

ChatGPT und KI sind momentan in aller Munde. Ist die Sorge vieler Menschen, ihren Job zu verlieren, berechtigt?

Sabine Köszegi: Während in frühen Automatisierungswellen vor allem in Fabriken durch den Einsatz von intelligenten Maschinen und Robotern Arbeitsplätze verloren gegangen sind, passiert dasselbe jetzt bei der kognitiven Arbeit durch den Einsatz von generativer KI und KI-Systemen. Es ist also eine andere Gruppe von Menschen betroffen – Menschen mit mittlerer Ausbildung und Erfahrung. Berufsbilder, wo Wissensarbeit geleistet wird, etwa Texte schreiben, Konzepte oder Präsentationen erstellen, können durch KI-Technologie automatisiert oder zumindest deutlich unterstützt werden. Dadurch werden die Menschen schneller und effizienter. Am Ende des Tages heißt das aber auch, dass weniger Arbeitskräfte nötig sein werden, um dasselbe Pensum zu erfüllen.

Betrifft es bestimmte Bevölkerungsgruppen stärker als andere?

Es betrifft im Grunde alle Berufsgruppen und sowohl junge als auch ältere Menschen. Studien zeigen aber, dass Frauen stärker einem Automatisierungsdruck ausgesetzt sind, weil ihr Anteil an Routinearbeiten in der Wissensarbeit größer ist als bei Männern. Daher trifft diese Automatisierungswelle vor allem Menschen mit mittlerer Ausbildung – etwa auf Sachbearbeiterebene – und mit Berufserfahrung, weil beides durch generative KI gut kompensiert werden kann. Manuelle Arbeiten sind von der KI-Automatisierung weniger betroffen, weil insbesondere die Automatisierung von nicht standardisierten Tätigkeiten sehr schwierig ist. So sind Handwerksberufe, also Elektriker oder Installateure, recht krisensicher, aber auch die Pflege wird etwa weniger betroffen sein.

Haben die Betroffenen noch Chancen am Arbeitsmarkt?

Ohne digitale Skills wird es schwer, am Arbeitsmarkt zu reüssieren. Eine der wichtigsten Überlegungen wird also sein: Wie kann man die Menschen qualifizieren, umschulen oder höher qualifizieren? Es reicht nicht, nur unsere Kinder entsprechend auszubilden, denn um heute noch an der Gesellschaft teilnehmen zu können, brauchen wir alle digitale Skills. Wir müssen etwa verstehen, welchen Informationen wir trauen oder wie wir digitale Services nutzen können. Alle Bildungsschichten und Altersgruppen müssen in diesen wichtigen Fragen der Digitalisierung und KI entsprechend geschult sein, um ihre Teilhabechancen sicherzustellen.