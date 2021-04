„Es ist Ehrfurcht“

Nicht nur die Touristen, auch Rohstoffpreise sind wichtig für Manner, etwa jene für Haselnüsse. Wie wirkt sich das aus?

Wir leben mit den Schwankungen der Preise. Für den Anbau von Haselnüssen haben wir 2018 eine Gesellschaft in Aserbeidschan gegründet, derzeit bauen wir die Bewässerungsanlagen, die ersten Pflanzen kommen in nächsten Monaten in die Erde. Das ist eine Möglichkeit, sich von Weltmarktpreisen abzukoppeln. Wichtig ist uns aber auch, den Ursprung der Haselnüsse zu kennen. Damit sind wir wieder beim Vorteil von Familienunternehmen: Es kommt nicht so sehr darauf an, dass sich so etwas sofort auswirkt. Ein Unternehmen, das auf Quartalsergebnisse ausgelegt ist, wird das eher nicht machen.