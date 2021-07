Expertenstimme: „Die Krise muss genutzt werden“

Sind es eher Einzelmaßnahmen wie etwa im Fuhrpark oder stecken strategische Überlegungen dahinter?

Entscheidend ist, dass nun das Geschäftsmodell und Investitionsentscheidungen auf den Aspekt der Nachhaltigkeit untersucht werden. Es gibt also nicht nur punktuelle Maßnahmen, sondern die nachhaltige Reduktion des CO 2 -Footprints ist im Fokus. Viele KMU haben Nachhaltigkeit längst in ihre Unternehmensstrategie aufgenommen.