Expertenstimme: „Eine unglaubliche Dynamik“

Wie ist es um die Qualität von Nachhaltigkeitsberichten in Österreich bestellt?

Wir sind im europäischen Vergleich weder qualitativ noch qualitativ Spitzenreiter, aber schon lange mit sehr guten Pionierunternehmen unterwegs. Es gibt in Österreich Vorzeigeberichte mit profunder Berichterstattung. Wichtig ist: Jeder Kilometer, der bereits in diese Richtung gegangen wurde, ist vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen wie der Entwurf zu CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive – ein Gewinn. Derzeit müssen ja nur börsennotierte Unternehmen Nachhaltigkeitsberichte vorlegen, ab dem Geschäftsjahr 2023 wird das aber für alle großen Kapitalgesellschaften gelten – da kann man nichts mehr aussitzen. Auf EU-Ebene wird es in weiterer Folge auch Standards für KMU geben. Wir können es uns nicht leisten, die KMU bei diesem Transformationsprozess zurückzulassen.