Expertenstimme: „Nachhaltigkeit einfordern“

Stichwort Privatpersonen: Können Konsumenten über ihre Kaufentscheidungen etwas bewirken?

Bürger: Es hängt wie immer von Angebot und Nachfrage ab. Ich bin davon überzeugt, dass die Konsumenten durch ihre Kaufentscheidungen massiv die Produktion und das Angebot nachhaltiger Produkte positiv beeinflussen. Ich denke an die regionalen Produkte, die schon heute von vielen Konsumenten nicht nur gefordert werden, sondern den Vorzug bei der Entscheidung erhalten. Jede zweite Kaufentscheidung in Österreich ist bereits vom Nachhaltigkeits-Engagement der Unternehmen beeinflusst. In Deutschland unterstützt das erst kürzlich verabschiedete Lieferkettengesetz eine nachhaltige Lieferkette und greift zum Beispiel das Problem der Menschenrechte auf. Das Gesetz verpflichtet Unternehmen, die Achtung der Menschenrechte auch in ihrer Lieferkette sicherzustellen und bei Verstößen Abhilfemaßnahmen zu ergreifen. Das Gesetz hat das Potenzial, Millionen von Kindern und Familien in Entwicklungs- und Schwellenländern bessere Lebenschancen und Zukunftsperspektiven zu geben. Handel und Produktionsunternehmen, aber auch die Politik, stehen vor großen Herausforderungen. Diesen Spagat zu bewältigen und Transformationsprozesse ganzheitlich einzuleiten und das große Ganze zu sehen, ist eine große Aufgabe. Der Blick auf Österreich alleine ist zu eng gefasst.