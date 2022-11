Features, die den Arbeitsalltag erleichtern

Sicher, als Beschäftigter trägt man in der Regel dann zwar kaum oder keine Selbstkosten, jedoch ist man fortan für sein Unternehmen rund um die Uhr erreichbar.



Der Sinn im Zweck von Geschäftshandys ist natürlich nicht von der Hand zu weisen und in Maßen grundsätzlich auch positiv zu betrachten. Privat und geschäftlich sollten jedoch strikt getrennt werden - auch wenn es vielen Frauen und Männern ziemlich umständlich erscheint, zwei Smartphones mit sich zu führen: Ein Zweitgerät als Geschäftshandy verfügt durchaus über eindeutige Vorteile.

Am besten geht man kein Risiko ein

Als Smartphone für geschäftliche Angelegenheiten ist zum Beispiel das Galaxy Z Fold4 von Samsung beliebt: Nicht nur hinsichtlich der Erreichbarkeit, auch aufgrund der integrierten Möglichkeiten für Organisation und Verwaltung. Je nach Arbeitsaufwand, welcher nach Feierabend oder Unterwegs via Handy geschehen soll, ist aber auch ein Samsung S22 völlig ausreichend. Welches Modell man auch zur Verfügung hat, eine Samsung Hülle ist unerlässlich.



Diese schützt das Handy vor den meisten der äußeren Einwirkungen, die zu Schäden führen können. Auch wenn das beruflich genutzte Smartphone während eines geschäftlichen Vorgangs zu Schaden kommt, der Ärger anschließend ist groß. Diesem kann man mit solch einem einfachen Zubehör entgegenwirken.

Immer erreichbar, wenn es sein MUSS

Keine Frage, während der Geschäftszeiten sollte man für den Vorgesetzten, Kollegen und gegebenenfalls auch Kunden durchgehend erreichbar sein. Ist dies in Ausnahmefällen auch nach dem eigentlichen Feierabend notwendig, dann lässt sich ein zweites Smartphone je nach Bedarf ein- und ausschalten.

Visitenkarten gehören noch immer zum guten Ton

Zwar ist die Zeit des Sammelns von physischen Visitenkarten längst vorbei, jedoch gehören sie noch immer zur Grundausstattung beim Knüpfen von Kontakten. Mittlerweile erfolgt dies allerdings in digitaler Form! Möglich ist dies unter anderem mit der CamCard von BCR (Western), mit welcher alle wichtigen Informationen in eine virtuelle Visitenkarte kompakt zusammengefasst werden können. Mit dieser App lassen sich die Visitenkarten abfotografieren und anschließend werden alle Angaben entweder in den sogenannten Kartenhalter oder direkt in das Adressbuch des Fotografierenden exportiert.

So ist das Office auch mobil permanent abrufbar

Setzt man in den geschäftlichen Räumen des Unternehmens auf die Büro-Software von Microsoft, dann sollte man diese Richtlinie auch mit dem Smartphone fortführen. Mittels QuickOffice Pro lassen sich auch mit dem Geschäftshandy alle Dateien aus dem Microsoft Office Programm (Word, Excel und PowerPoint) aufrufen und bei Bedarf bearbeiten. Parallel dient die App ebenfalls als Reader für PDF-Formate, des Weiteren unterstützt sie die neuen Open-XML-Dateien.



Zusätzlich erlaubt es diese Applikation, dass sich mit Clouds wie Dropbox, Evernote, Google Docs oder SugarSync verbunden wird. Die Betrachtung und auch die Bearbeitung von Dokumenten ist mit diesem Gadget also vielseitig möglich und das geschäftlich genutzte Smartphone kann auch Zuhause jegliche Arbeiten ermöglichen, bis man es zum individuellen Feierabend einfach ausschaltet.