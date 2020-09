Firmenauto: Das sind die Vorteile eines alternativen Antriebs

Elektrifizierte Modelle von Fiat 500 bis Jeep Compass PHEV

Innovativ und umweltfreundlich. Sparsam und staatlich gefördert. Kein Wunder, dass Autos mit alternativen Antrieben seit geraumer Zeit auf der Überholspur sind und langsam aber sicher zur Normalität in heimischen Fuhrparks werden. Sich für ein bestimmtes Modell oder Angebot zu entscheiden, fällt dabei allerdings alles andere als leicht. Schließlich haben so gut wie alle großen Autobauer passende Modelle auf dem Markt. Besonders heraus sticht 2020 jedoch nur einer: FCA Fleet&Business. Dieser hat heuer nämlich die langersehnte Elektrifizierung seiner Modellpalette gestartet und bietet zudem für vier spannende Modelle mit alternativem Antrieb attraktive Full-Service-Leasingkonditionen inklusive Service und Wartung.

Attraktive Full-Service-Leasing-Konditionen warten

Dass Full-Service-Leasing bei Unternehmen so beliebt ist, ist im Übrigen kein Wunder. Die Vorteile sprechen ganz einfach für sich. Anstatt einer hohen einmaligen Investitionssumme zahlt man auch beim Full-Service-Leasing lediglich einen Monatsbetrag für die Fahrzeugnutzung und schont auf diese Weise die eigene Liquidität. Leistungen wie Service und Wartung sind in diesem Betrag bereits inkludiert. So kennt man seine Fixkosten und kann besser planen.

Klingt nach einem fairen Deal? Außerdem sind Sie mehr als bereit, das Thema Nachhaltigkeit endlich anzugehen, und haben der Mobilitätswende – den Blick voller Überzeugung in Richtung Zukunft gewandt – längst Ihr Ja-Wort gegeben? Dann sollte das auch in puncto Firmenwagen beziehungsweise -flotte endlich zum Tragen kommen. Glücklicherweise machen es Ihnen die Angebote von FCA Fleet&Business denkbar einfach. Erfahren Sie hier gleich mehr dazu, kontaktieren Sie das Business Center und vereinbaren Sie gerne einen Termin zur Probefahrt.