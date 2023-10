Flaggschiff KIA EV9 SUV

Jede Menge Power für sportliche Fahrleistungen und eine Reichweite von 541 Kilometern (in der Ausführung mit Heckantrieb und 19-Zoll-Rädern): Das neue Flaggschiff der Marke Kia, der EV9, basiert auf der bahnbrechenden Elektroplattform E-GMP, durch die ultra-schnelle 800-Volt-Ladefähigkeit kann in rund 15 Minuten Strom für eine Strecke von 239 Kilometern „getankt“ werden. Dazu kommen zahlreiche technologische Neuerungen wie der Autobahn-Staupilot, der in ausgewählten Märkten ein Fahren auf Autonomie-Level 3 ermöglichen soll. Und natürlich verfügt er auch über zahlreiche moderne Assistenzsysteme, stilvollen Komfort und Sicherheitssysteme.