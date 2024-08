Die Fußball-EM 2024 in Deutschland war ein Sportturnier voller Überraschungen, Highlights und unvergesslicher Momente. Von unerwarteten Erfolgen einiger Außenseiter bis hin zu kuriosen Fan-Ereignissen und dem verdienten Sieg eines Top-Favoriten – das Turnier bot einiges, was das Herz von Fußballfans begehrt.

Das war die Fußball-EM 2024 in Deutschland

Überraschungen und Highlights

Eine der größten Negativ-Überraschungen war das frühe Ausscheiden der kroatischen Nationalmannschaft. Der WM-Dritte war mit nur zwei Punkten gar der schlechteste Gruppen-Dritte der EM 2024 und schied bereits in der Vorrunde aus.

Positiv zu erwähnen war hingegen die gleichbleibend gute Spielleistung des österreichischen Teams, um Marcel Sabitzer und Christoph Baumgartner. Zwar schied das Team im Achtelfinale mit 1:2 gegen die Türkei aus, dennoch konnten die Spieler um Teamchef Ralf Rangnick mit Kreativität und besonderer Spielfreude überzeugen.

Außenseiter im Spotlight

Die georgische Nationalmannschaft überraschte viele mit einem tollen Auftritt bei der EM. Das Team gewann sogar gegen Portugal und konnte sich überraschend bis ins Achtelfinale kämpfen. Hier schied die Mannschaft allerdings gegen Top-Favorit Spanien aus. Mit diesem Ergebnis hätten im Vorfeld wohl die wenigsten gerechnet.

Umstrittene Entscheidungen

Unvergessen war bei der EM 2024 der äußerst umstrittene, nicht gegebene Elfmeter für Deutschland im Spiel gegen Spanien. Der Ball wurde im Strafraum vom Spanier Marc Cucurella abgeblockt – unter Mithilfe seiner Hand. Der Schiedsrichter Anthony Taylor entschied sich dennoch gegen einen Elfmeter. Deutschland verlor am Ende 1:2 gegen Spanien.

Coole Jung-Talente

Junge Talente wie Jude Bellingham (England) oder Jamal Musiala (Deutschland) nutzten die große EM-Bühne, um ihr Können zu zeigen und sich als zukünftige Stars im Weltfußball zu etablieren.

Lamine Yamal (Spanien), der aktuell bei FC Barcelona spielt, war bei der EM 2024 mit 16 Jahren zudem der jüngste Spieler in der bisherigen EM-Geschichte. Er erhielt zudem die Trophäe für den besten Jungprofi des Turniers.

Europameister Spanien

Spanien krönte sich nach einem spannenden Finale gegen England zum Europameister 2024. Mit tollen jungen Talenten setzte Spanien am Ende die besseren Akzente im Turnier und konnte mit einem gleichbleibend starken Auftreten punkten. Das Endergebnis mit 2:1, das Siegtor fiel erst in der 86. Minute, war durchaus verdient.

EM 2024: späte Tore und die besondere Fan-Magie...

Turnier der späten Treffer

Die EM 2024 war das Turnier der ultraspäten Tore. Das deutsche Team rettete sich durch einen Treffer von Niclas Füllkrug in der 90.+2. Minute noch zum 1:1 und sicherte sich damit den Gruppensieg. Italien traf erst durch ein Tor in der 90.+8. Minute gegen Kroatien zum 1:1 und sicherte sich damit den Achtelfinaleinzug.

Der Treffer von Ungarn gegen Schottland in der 90.+10. Minute zum 1:1 bedeutete Schottland das Aus in der Vorrunde. Im letzten Gruppenspiel der Vorrundengruppe entschied ein Tor in der 90.+4. Minute das Spiel. Hier gewann die Türkei 3:1 gegen Tschechien.

Fans

Zu den EM-2024-Siegern der Herzen gehörten ganz klar die Fußballs-Fans der einzelnen Mannschaften. Sie feierten in den Stadien sowie auf den Straßen in den allermeisten Fällen friedlich und auch gemeinsam. Besonders hervorzuheben waren bei der EM 2024 die frenetisch feiernden Türken, aber auch die schottischen und die niederländischen Fans. Letztere sorgten mit ihren Gesangseinlagen und Schunkel-Schritten („Naar links! Naar rechts!“) für besonders ausgelassene Stimmung.

Nicht zu vergessen ist auch der deutsche Saxophon-Spieler Andre Schnura, der den Fans auf den Straßen einheizte und natürlich die britischen Fans, die u.a. einem deutschen Polizisten, der ihrem Teamcoach Gareth Southgate frappierend ähnlich sieht, ein Ständchen brachten. Klar, dass diese Szenen zu viralen Hits auf TikTok und Instagram wurden.