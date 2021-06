Grenzenlos smart

Sauber, vernetzt, digital, freundlich, bürgernah, klimaneutral: Die Smart City der nahen Zukunft soll unterschiedliche Ansprüche erfüllen. Abseits vager Begriffsdeutungen für Marketing und Politik geht es im Kern um die Nutzung von Vernetzung und Digitalisierung, damit die Stadt lebenswerter wird – was natürlich in erster Linie auch ein Geschäft ist, man denke nur an die Aufrüstung mit der neuen Mobilfunkgeneration 5G. An Beispielen für Smart-City-Konzepte in unterschiedlichen Ausprägungen und Größen mangelt es jedenfalls nicht: