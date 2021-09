Grüne Fassaden: Wachstumshilfe

Doch nicht bei allen Gebäuden lassen sich Pflanzen zwecks Begrünung der Fassade direkt im Boden vor dem Haus anpflanzen. Dafür gibt es sogenannte troggebundene Systeme. Aus einem Forschungsprojekt in Wien ist nun eine Lösung entstanden, mit der in solchen Fällen rasch und unkompliziert begrünte Fassaden verwirklicht werden können. Das Ganze nennt sich „BeRTA“ (Begrünung, Rankhilfe, Trog, All-in-One). Julia Beck vom Unternehmen Tatwort leitet das Projekt: „Es gab vor unserem Forschungsprojekt noch keine Troglösungen für begrünte Fassaden, die für den einfachen Einsatz im städtischen Gebiet geeignet waren.“ Das lag einerseits an der schwierigen Zusammenstellung der Einzelkomponenten und andererseits an den komplexen Rahmenbedingungen für die Genehmigung. Das soll sich nun ändern, Hausbesitzer und -bewohner sollen mit den Berta-Modulen eine einfache Variante erhalten, die in kurzer Zeit zu realisieren ist. Konkret können damit Pflanzen bis zur Oberkante des zweiten Obergeschoßes hochgezogen werden – höher darf es wegen der Brandschutzvorgaben nicht gehen. Eingesetzt werden selbstklimmende Kletterpflanzen oder solche, die ein Gerüst als Rankhilfe brauche. „Wir haben auch den Freigabeprozess erleichtert und bieten nun ein All-in-one-Paket an, das Beratung, Planung, Abstimmung mit Behörden, Errichtung und Übergabe umfasst“, erklärt Beck.