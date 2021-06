Gut verträglich

Aber was bedeutet überhaupt soziale Nachhaltigkeit im Wohnbau? Es geht unter anderem um soziale Integration, bedarfsgerechten Wohnraum, passendes Wohnumfeld und auch gesundes Wohnen. Die Palette der Möglichkeiten reicht also von Zugängen für Menschen mit Behinderungen über gute Anpassung an das Umfeld bis zur Einrichtung von Gemeinschaftsräumen. „Projekte sollten sich in das Gesamtsystem Stadt und in die Nachbarschaft einfügen“, meint Sandra Bauernfeind. So kann man sich etwa für das Erdgeschoß sinnvolle Nutzungen überlegen. „Wir müssen auch wegkommen von der Bebauung von Baulücken, hin zu einer Strategie für das ganze Grätzel“, meint Bauernfeind. Typisch für die Nachhaltigkeit: Sie kann jeweils anders definiert werden. Grablowitz: „Greta Thunberg würde sicherlich die ökologische Dimension in den Vordergrund stellen, der Staat wird sich wahrscheinlich eher für die Sicherung von Arbeitsplätzen im Bau- und Wohnungsbereich interessieren und Eigentümer für die Minimierung der Lebenszykluskosten von deren Gebäuden.“