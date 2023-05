Hochkonjunktur grüner Finanzierungen

Als Nachhaltigkeitspionier verfügt die BKS Bank über umfangreiches Knowhow in diesem Bereich und kann zukunftsfähigen Unternehmen individuelle Lösungen für nachhaltige Investitionen anbieten. Das Volumen nachhaltiger Finanzierungen der BKS Bank betrug im Jahr 2020 413 Mio EUR und konnte bis Ende 2022 auf 925 Mio EUR gesteigert werden. „Es fließt erfreulicherweise sehr viel Geld in nachhaltige Projekte und Aktivitäten“, so Stockbauer. In Österreich geht man von einem Investitionsbedarf1 bis 2030 von 145 Mrd. EUR in den Sektoren Energie, Industrie, Gebäude und Verkehr aus. „Um diese Summe zu stemmen sind Unternehmen und private Investoren genauso wie die öffentliche Hand gefordert, die Kapitalströme in eine zukunftsfähige Richtung zu lenken“, so Stockbauer.