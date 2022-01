Hochwertige Produkte für die Gesundheit des Babys

Auf diese Inhaltsstoffe sollten Sie bei Babyprodukten unbedingt verzichten

Falls Sie sich nicht sicher sein sollten, auf welche Inhaltsstoffe Sie besser bei Babyprodukten verzichten sollten, dann haben wir hier eine Auswahl für Sie zusammengestellt.

Mineralöle

Mineralöle sind grundsätzlich ungesund, was für Babys allerdings noch schwerwiegender ist. Bei Mineralölen unterscheiden wir zwei verschiedene Arten, zum einen die aromatischen Mineralöle und zugleich die gesättigten Mineralöle. Hierbei ist es leider schon vorgekommen, dass vor allem die aromatischen Mineralöle in Babynahrung gefunden wurden. Diese gelten als krebserregend und können sogar das Erbgut verändern. Es ist demnach notwendig diese zu meiden.

Synthetische Duftstoffe

Auch synthetische Duftstoffe gelten als krebserregend, doch können diese bei Babys vorwiegend zu Allergien, Asthma und Irritationen führen. Bedauerlicherweise werden diese synthetischen Duftstoffe in vielen Produkten verwendet, seien es Body Lotion, Shampoos oder auch Conditioner. Wir empfehlen Ihnen daher auf Produkte zu setzen, welche speziell für Babys geeignet sind. Wir raten Ihnen, die Inhaltsstoffe noch mal zu kontrollieren, um sicher sein zu können, dass sich keine synthetischen Duftstoffe darin befinden.

Konservierungsmittel

Wir verwenden Konservierungsmittel vor allem, um Lebensmittel länger haltbar zu machen, doch sind auch diese alles andere als gesund für Ihr Baby. Verzichten Sie unbedingt auf Babynahrung mit Konservierungsmittel, denn diese können neben Kopfschmerzen, Übelkeit und Durchfall auch Krebs und allergische Reaktionen begünstigen.

Synthetische Vitamine

Synthetische Vitamine werden durch diverse Prozesse hergestellt und sollen an erster Stelle als Nahrungsergänzungsmittel genutzt werden, doch mittlerweile finden wir diese auch in Nahrungsmitteln, welche als “mit reichlich Vitaminen” deklariert werden. Diese Produkte scheinen auf dem ersten Blick gesund zu sein, doch heißt es auch hier Vorsicht. Zu viele Vitamine können tatsächlich gesundheitsschädlich sein. Das synthetische Vitamin A wird beispielsweise durch Rohbenzin beziehungsweise Rohöl hergestellt. So etwas sollte man natürlich einem Kind nicht zumuten. Hier heißt es leider die Verpackungen lesen oder auf spezielle Babynahrung setzen. Beispielsweise wird synthetisches Vitamin C auf der Verpackung als Vitamin C/Ascorbinsäure bezeichnete.

Wir hoffen, dass Ihnen dieser Artikel gefallen hat und dass Sie nun genau wissen, worauf Sie bei Produkten für die Gesundheit des Babys achten sollten.