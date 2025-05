Holz als Luxusgut: Die Firma SIGNATUR setzt auf Qualität

Maßgeschneiderte Unikate – ein Prozess der Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit mit SIGNATUR ist eine Reise, die den Kunden von Anfang bis Ende begleitet. Der Prozess beginnt mit der Auswahl des „richtigen Baumes“ – einer Rohplatte, die später das Herzstück des Tisches oder der Dielen wird. In enger Abstimmung mit dem Kunden wird das Design, die Größe und die Detailarbeit des Endprodukts geplant. Jedes Stück wird in der Werkstatt in Lend von Hand gefertigt, mit individuell geschweißten Untergestellen aus der hauseigenen Schlosserei. Für viele Kunden wird der Tisch oder Boden so zu einem persönlichen Statement, das weit über den ästhetischen Aspekt hinausgeht.

„Ein Tisch ist mehr als nur ein Möbelstück – er trägt die Geschichte des Baumes, aus dem er gefertigt wurde“, so Moritz Weiss.

Werte und Herkunft und Exklusivität

Die Philosophie des Unternehmens setzt auf bewussten Konsum und nachhaltige Produktion. Moritz Weiss verzichtet bewusst auf industrielle Fertigung und setzt auf lokale Ressourcen – das Holz stammt aus der Region und wird in der Werkstatt von SIGNATUR mit höchster Präzision bearbeitet. In einer Zeit, in der Massenproduktion und Schnelllebigkeit dominieren, steht SIGNATUR für eine nachhaltige Alternative, die den Luxus des Einzigartigen bietet, was sich auch in exklusiven Projekten in der gehobenen Hotellerie zeigt.

Ein Hotelbesitzer entschied sich beispielsweise für SIGNATUR Dielen, die durch mehrere Suiten des Hotels verlegt wurden, was ein unverwechselbares Raumgefühl zeugt, das auch heute noch von den Gästen geschätzt wird.