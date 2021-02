Homeoffice und Ergonomie

Dazu gehört nicht nur ein gutes Arbeitsumfeld oder geeignete Lichtverhältnisse im Büro, sondern auch die beste Wahl an Büromöbeln. Ergonomische Büromöbel beugen chronischen körperlichen Beschwerden vor, halten aber gleichzeitig in Bewegung und steigern so den Wohlfühlfaktor.

Du hast deine Mitarbeiter noch nicht mit ergonomischen Möbel ausgestattet?

Es ist deine Chance, deinen Mitarbeitern auch im Homeoffice bestmögliche Arbeitsbedingungen zu bieten. Deine Mitarbeiter werden es dir danken, denn Gesundheit und Wohlbefinden steigern die Produktivität.

Ergonomische Büromöbel gibt es von Standard bis Premium je nach den individuellen Bedürfnissen, um bestmöglich im Homeoffice zu arbeiten. Bei SKEPP haben wir eine Auswahl von Büromöbel in unterschiedlichen Preisklassen und für die verschiedenen Bedürfnisse zusammengestellt.

Was gilt es zu beachten?

Der erste Schritt ist ein ergonomischer Bürostuhl, der die Wirbelsäule stützt und den Rücken entlastet. Die Höhe des Stuhles ist individuell an jede Körpergröße anpassbar, stützt den Rücken und entlastet dadurch die Wirbelsäule und lässt Mitarbeiter gerne von zu Hause aus arbeiten.

Optimal ergänzt werden sollte der Stuhl durch einen Schreibtisch. Vom vierbeinigen Modell bis zum Sitz-Steh-Tisch lassen sich hier unterschiedliche Modelle finden. Wir unterstützen dich gerne bei deiner Entscheidung und liefern detaillierte Informationen.

Die optimale Sitzposition

Die besten Büromöbel sind nur funktionell, wenn sie auch optimal eingestellt sind. Du kannst dich dabei an die 90 Grad Regel halten. Wenn deine Füße flach am Boden liegen, sollten Ober- und Unterschenkel einen 90 Grad Winkel bilden. Auch die Ellbogen sollen einen rechten Winkel bilden.

Obwohl der ergonomische Bürostuhl Entlastung für den Bewegungsapparat bietet, solltest du dich bewegen. Dies ist unter anderem mit dem Sitz-Steh-Tisch möglich. Damit kann auch ein ständiger Wechsel zwischen dem Arbeiten im Stehen und Sitzen gewährleistet werden.

Beginnen Sie am Anfang

Du hast schon eine konkrete Vorstellung von deiner Büroausstattung, hast aber noch keine Räumlichkeiten? Du kannst ein Büro mieten in Wien. Diese Stadt bietet eine Vielzahl von Büroflächen in unterschiedlichen Größen und Stadtteilen, die alle Vor- und Nachteile vorweisen können. Ob im Herzen der Stadt oder ein abschließbares Einzelbüro - die Landeshauptstadt bietet ein vielfältiges Angebot an verfügbaren Räumlichkeiten. Wir beraten dich erstklassig und helfen dabei, die perfekten Büromöbel mit dem perfekten Büro zusammenzubringen.