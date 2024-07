ImPulsTanz Festival 2024

Lucy Guerin Inc. - How To Be Us & Split

8. August, 20:30 im Odeon

Hier geht es um Verbindungen zwischen choreografischen Methoden und menschlichen Beziehungen – im Einklang der Tänzerinnen miteinander oder in Wiederholung. Daher interessiert sich die versierte Bewegungskomponistin Lucy Guerin dafür, wie sehr formale künstlerische Verfahren soziale Strukturen oder Interaktionen betreffen können. So kann sich die Australierin in diesen beiden Duetten auf das Emanzipationspotenzial von Tanz konzentrieren und dagegen auftreten, dass Frauen sich „einem lächerlichen Ideal anpassen müssen“. How To Be Us beleuchtet eindringlich gegensätzliche und deswegen Konflikte provozierende Vorstellungen von Freiheit. Und in Split wird dem weiblichen Körper, der „so sehr von Kommerzialisierung, Ausbeutung, Scham und Schock geprägt ist“ (Guerin), seine Balance zurückgegeben.