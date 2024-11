Internationales Filmfestival Mountainfilm Graz 2024

In dieser fesselnden Erzählung folgt ein Löwenforscher drei verwaisten Wüstenlöwenwelpen, die in einer der unbarmherzigsten Gegenden der Welt bestehen müssen. An der lebensfeindlichen Skelettküste Namibias erschließen zwei der Löwenschwestern eine neue Heimat und erobern sich eine Lebensweise zurück, die für ihre Artgenossen seit Generationen verloren war. Die dritte Enkelin der großen „Königin“ unter den Wüstenlöwinnen tritt in die Fußstapfen ihrer Vorfahrin und geht eine unwahrscheinliche Beziehung mit einem Feind aus ihrer Kindheit ein.

Wildtierfilme mit fesselnden Geschichten

Will und Lianne Steenkamp sind keine Unbekannten mehr. Mit ihren charakterstarken Dokumentationsreihen und Verhaltensfilmen in freier Wildbahn schärft das südafrikanische Kamera-Ehepaar das Bewusstsein für Naturschutz und unterstützen dabei Wissenschaftler und Naturschützer.