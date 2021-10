Investieren statt Sparen: Gut fürs Klima

Der Sparefroh hat als Symbol in Österreich noch lange nicht ausgedient: Sparen gilt hierzulande nach wie vor als herausragende Tugend. Private Haushalte haben während der Coronakrise mehr gespart als davor, zeigen aktuelle Zahlen. Das hat nicht nur Folgen für die Altersvorsorge vieler Menschen, denn wegen der niedrigen (oder gar nicht vorhandenen) Zinsen ist es schwierig bis unmöglich, mit Sparbuch & Co. langfristig das Vermögen abzusichern. Und die Sparsamkeit hat sogar Folgen für das Klima. Ludovic Subran, Chefökonom der Versicherung Allianz, sprach bei der Präsentation eines Vermögensreports von einer verpassten Chance. Der Hintergrund: Wenn die privaten Haushalte nicht in Vorsorge und eben auch in die Nachhaltigkeit investieren, würden Herausforderungen wie der Klimaschutz nicht zu bewältigen sein. Subran befürchtet zudem, dass die gehorteten Gelder demnächst nicht unbedingt in nachhaltige Finanzprodukte gesteckt werden – sondern eher zum Nachholen des Konsums. Damit werde außerdem die Inflation weiter angefacht.