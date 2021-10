Jeder Schritt zählt

Lokale Logistik-Ambition: Umstieg auf mehr Schiene

„Um unseren CO2-Ausstoß im Bereich Logistik zu reduzieren werden wir beim Transport unserer Produkte verstärkt auf die Schiene wechseln. Bereits heute werden 13% der Waren aus unserem Zentrallager mit der Bahn an unsere Kunden ausgeliefert“, sagt Peter Sturm, Head of Operations & IT. „Für kurze Distanzen prüfen wir Optionen wie E-Trucks bzw. für lange Distanzen Hydrogen-Trucks. Hier sind wir aber auch auf die verfügbare Infrastruktur und Fahrzeuge angewiesen.“ Darüber hinaus wird in den Hauptlagern auf Ökostrom umgestellt. Bei der Firmenflotte erfolgt bereits sukzessive die Umstellung auf Hybrid- und E-Modelle. Ziel ist es, bis Ende 2022 auf Fahrzeuge mit niedrigeren bzw. keinen Emissionen umzusteigen. Firmenwägen werden auch nur mehr selektiv vergeben. Nestlé Österreich Geschäftsführerin Corinne Emonet verzichtet auf einen Firmenwagen.