Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung

Lebensmittelverschwendung und deren Auswirkung auf das Klima ist in den vergangenen Jahren immer stärker ins Bewusstsein gerückt. Doch es könnte noch viel mehr dagegen unternommen werden. Der gemeinnützige Verein Mut redet nicht nur, sondern tut etwas. Der Verein ist bereits seit 2016 in dieser Hinsicht aktiv – damals war das Retten von Nahrung noch etwas Ungewöhnliches. „Vor wenigen Jahren war der Diskurs über Lebensmittelverschwendung noch ein absolutes Nischenthema“, sagt Alex Maier, Projektleiter von Mut. Das hat sich geändert, nicht zuletzt dank der Arbeit des Vereins. Begonnen hatte es mit einem öffentlich zugänglichen Kühlschrank im Vereinszentrum in Wien. Nun betreibt der Verein den Gratis-Greißler in Wien-Wieden, in dem monatlich im Schnitt fünf Tonnen gerettete bzw. gespendete Lebensmittel verteilt werden. Das war und ist in schwierigen Zeiten besonders wichtig, denn mehr Menschen geraten in eine finanziell prekäre Lage. Das Geld reicht dann oft nicht mal für die Versorgung mit Genießbarem.