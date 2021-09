Klimaanlagen: Neue Lösungen gesucht

Es wird heißer in Österreich: Der heurige Sommer war trotz seines kühlen Finales einer der zehn wärmsten der letzten 255 Jahren und die Zahl der Hitzetage wird weiter steigen. Was kann man dagegen tun? Daheim lautet das Mittel der Wahl: Klimaanlage einschalten. Denn weil Österreich vom Klimawandel besonders stark betroffen ist, kann es in Innenräumen an Hitzetagen ausgesprochen ungemütlich sein. Laut Green Market Report des Umweltministeriums wird sich der Kühlenergiebedarf im Gebäudesektor in Österreich in den kommenden 50 Jahren daher verdreifachen.