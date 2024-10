Kopfkino im Prachtsaal

Die Macht der Daten

Linda Nøstbakken, Forschungsdirektorin bei Statistik Norwegen und Wirtschaftsprofessorin an der Norwegian School of Economics, diskutiert am 15. Oktober bei einer gemeinsamen Vorlesung von ÖAW und Statistik Austria, wie die stetig wachsenden Berge an Daten aus der empirischen Forschung bestmöglich zum Wohle der Gesellschaft eingesetzt werden können: etwa, indem Politik und Öffentlichkeit auf Daten basiertes Wissen sowie Erkenntnisse bereitgestellt werden, die zur Bewältigung gegenwärtiger Herausforderungen beitragen.