Kostenlose Beratung für Ihr Unternehmen

Um Firmen optimal zu unterstützen, bietet das AMS die Möglichkeit eine kostenlose Unternehmensberatung in Anspruch zu nehmen. Betriebe aller Größen können so zum Beispiel Input zur Bewältigung von aktuellen Krisen erhalten, ihre Personalplanung neugestalten oder daran arbeiten, das Unternehmen generell resilienter aufzustellen.

Maßgeschneiderte Beratung

Um die komplexen Herausforderungen zu bewältigen, vor denen Firmen derzeit stehen, braucht es keine standardisierten Tipps, sondern individuelle Lösungen. Hier setzt die Impulsberatung mit maßgeschneiderten Schwerpunkten an. In den Gesprächen gehen die externen Berater_innen auf die individuellen Schwierigkeiten und Potenziale des Unternehmens ein. Durch diesen Austausch werden neue Perspektiven aufgezeigt und zusätzliche langjährige Expertise miteinbezogen. Gemeinsam kann so beispielsweise kritisch hinterfragt werden, welche Handlungsspielräume sich einem Unternehmen bieten oder ob und wie das Kerngeschäft angepasst werden kann. Ebenso kann festgestellt werden, welche Kompetenzen aktuell und zukünftig wichtig sind und weiterentwickelt werden müssen. So können Unternehmen Herausforderungen als Chancen zur Veränderung nutzen. Darüber hinaus bietet die Impulsberatung die Möglichkeit, die Arbeitgeberattraktivität eines Betriebs zu reflektieren.

Die Impulsberatung des AMS

Der Umfang der Beratung ist auf die Bedürfnisse des Betriebs abgestimmt und kann von einem kurzen fachlichen Input bis zu einer längeren inhaltlichen Begleitung reichen. Die Dauer der Beratung orientiert sich am Bedarf und der Themenstellung. Ziel ist es, sie so unkompliziert und zugänglich wie möglich zu gestalten. Bis zu 11 Beratungstage sind möglich. Solange Firmen die Voraussetzungen erfüllen, werden die Kosten zu 100% vom AMS übernommen.

Sie möchten am Erfolg Ihres Unternehmens arbeiten und sind offen für neue Impulse? Nähere Informationen zur Impulsberatung des AMS finden Sie im Web oder direkt in der für Ihren Betrieb zuständigen AMS Geschäftsstelle.